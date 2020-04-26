26 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika haberi... Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası Emrullah Gülüşken ambulans uçaktan böyle indirildi |Video

Son dakika haberi... Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası Emrullah Gülüşken ambulans uçaktan böyle indirildi |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
26.04.2020
Son dakika haberi... İsveç’te, 'Covid-19' testi pozitif çıktığı halde tedavi edilmeyerek, evine gönderilen Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğunu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 13.40'ta indi. Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle uçaktan alınan Gülüşken, ambulansa taşındı. Gülüşken ve çocukları, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi. Saat 06.00'da başlayan çalışma, 7 saat 40 dakika sürdü.
İsveç-Türkiye hattında kurtarma operasyonu! Babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken son durumu A Haberde anlattı İSVEÇ-TÜRKİYE HATTINDA KURTARMA OPERASYONU! BABASI TEDAVİ EDİLMEYEN LEYLA GÜLÜŞKEN SON DURUMU A HABER'DE ANLATTI
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Emrullah Gülüşken Ankaraya getirildi SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU! EMRULLAH GÜLÜŞKEN ANKARA'YA GETİRİLDİ
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Leyla'nın babası ambulans uçaktan böyle indirildi
Leyla'nın babası ambulans uçaktan böyle indirildi
Bakan Koca duyurmuştu! Ankara'ya getirildi
Bakan Koca duyurmuştu! Ankara'ya getirildi
Kovid-19 gölgesinde istihbarat savaşları
Kovid-19 gölgesinde istihbarat savaşları
Babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken son durumu A Haber'de anlattı
Babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken son durumu A Haber'de anlattı
İsveç'teki Türk hasta için ambulans uçak gönderilecek
İsveç'teki Türk hasta için ambulans uçak gönderilecek
Kılıçdaroğlu'ndan ihale yalanı!
Kılıçdaroğlu'ndan ihale yalanı!
Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birbirini yalanladı!
Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birbirini yalanladı!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj!
Bill Gates – Vuhan Enstitüsü ve DSÖ arasında derin korona bağlantıları!
Bill Gates – Vuhan Enstitüsü ve DSÖ arasında derin korona bağlantıları!
Geçmişten bugüne Cumhuriyet Gazetesi gerçeği!
Geçmişten bugüne Cumhuriyet Gazetesi gerçeği!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Alevilerden İBB'ye tepki!
Alevilerden İBB'ye tepki!
Daha Fazla Video Göster