CHP'ye anket şoku! Halk Başkan Erdoğan'ı başarılı buldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelesindeki başarısı karşısında anket yaptırdı. Halkın nabzını tutmak isteyen CHP, ankette çıkan sonuç karşısında şoka uğradı.
CHP koronavirüsle mücadelenin nabzını tuttu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan son kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların yüzde 86'sı Sağlık Bakanlığı'nı koronavirüsle mücadelede başarılı buluyor.
CHP'nin Nisan ayını kapsayan salgın araştırması 81 il 641 ilçede 2 bin 409 kişiyle yapıldı. Ankette vatandaşlara salgın sürecine dair sorular yönetildi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN KOCA BAŞARILI BULUNDU
Cnn Türk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanlığı'nın koronavirüsle mücadeledesi de vatandaşa soruldu. Yüzde 54 oranında Cumhurbaşkanlığı başarılı mücadelede başarılı yanıtı verildi. Ankette katılanların yarısı belediyeleri başarılı bulurken Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına ise büyük oranda destek çıktı.
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