Son dakika haberi: Haydar Baş'ın ardından bir acı haber daha! BTP  MYK Üyesi Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti

Mide kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Er, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İHA, haberinde, Mustafa Er'in BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın damadı olduğunu yazmıştı. Mustafa Er ise 3 gün önce Baş vefatının ardından sosyal medya hesabından, "Çok değerli büyüğüm, canından aziz bildiğim, muhterem Prof. Dr. Haydar Baş hocamı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O ömrünü adadığı mevlasına ve sevdiklerine kavuştu. Bizi öksüz bıraktı, hasreti yüreğimizi dağladı. Kavuşacağımız güne kadar emanetin emanetimizdir. Yaktığın hak meşalesini ve ehlibeyt sevgisini sana kavuşuncaya kadar yolumuzu aydınlatacak. Güle güle git babam. Hasretle seni bekleyeceğim" ifadelerinde yer vermişti.

"DAMADI DEĞİL, PARTİMİZİN MYK ÜYESİ"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Mustafa Er koronavirüs nedeniyle değil geçirdiği iç kanama nedeniyle vefat etmiştir. Kendisi Prof. Haydar Baş'ın damadı değil partimizin MYK üyesidir." ifadelerine yer verdi.

KBÜ REKTÖRÜ POLAT'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hayatını kaybeden Mustafa Er için, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ta taziye mesajı yayınlayarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Polat, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Er hocamızın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarına, öğrencilerine sabır ve baş sağlığı diliyorum." dedi.