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İzmir'de rezalet! Sokağa çıkma yasağını deldi, arabanın üstünde alkol aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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REZALET! YASAĞI DELİP BAKIN NE YAPTI

, ve başta olmak üzere 31 şehirde dün gece itibariyle yasağı başladı. Yasağın başladığı anda İzmir’de bir rezalet yaşandı. Alkollü araç kullanan bir kadın ve yanındaki kadın tarafından durduruldu. İki kadına ceza yazılınca kadınlardan biri aracın tavanına çıkıp burada da içmeye devam etti. Olay yerine çağrılan bir kişi kadınları ikna edip araçtan indirdi.

"Pes" dedirten olay 'in Konak ilçesinde yaşandı. yasağının başladığı saatlerde uygulama yapan ekipleri, B.K.'nın aracını durdurdu. Yanındaki bir arkadaşıyla sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen seyir halinde olan B.K.'da 121 promil akol çıktı ve ehliyetine el konuldu. Ayrıca iki kadına kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

İzmir'de rezalet! Sokağa çıkma yasağını deldi, arabanın üstünde alkol aldı İZMİR'DE REZALET! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI DELDİ, ARABANIN ÜSTÜNDE ALKOL ALDI

ARACIN TAVANINA ÇIKTI!

Şahıslar aracın çekici ile götürüleceğini duyunca ortalığı adeta birbirine kattı. B.K. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, aracın tavanına çıkarak duruma tepki gösterdi ve burada almaya devam etti. Polis ekiplerine zorlu dakikalar yaşatan şahıslar, ortak bir arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen iki kadının arkadaşı, onları aracın tavanından inmeye ikna attı. B.K. ve arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

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