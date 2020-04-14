14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle vefat etti |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
14.04.2020

BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle vefat etti |Video

Son dakika haberi... BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERİ: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede koronavirüs (Kovid-9) nedeniyle hayatını kaybetti.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

28 Ocak 1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Haydar Baş ilk, orta ve lise öğrenimini yine aynı şehirde tamamlamıştır. 1970 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olan Baş, akademik eğitimini Bakü Üniversitesi'nde sürdürerek profesör unvanını almaya hak kazanmıştır.

Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice dillerine hakim olduğu söylenen Haydar Baş birçok medya kuruluşunun sahibidir. Av TV, İcmal dergisi, Kadırga TV, Köy TV, Meltem TV, Mesaj TV, Sıhhat TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi kuruluşlar kendisine aittir. Aynı zamanda siyasetçi sıfatına sahip olan Haydar Baş, 2001 yılında kurulan Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) kurucu başkanıdır. 2011 yılında Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuştur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüsü yenen Özyaral yaşadıklarını A Haber'e anlattı
Koronavirüsü yenen Özyaral yaşadıklarını A Haber'e anlattı
Bilim Kurulu üyesi Özlü'nün duygusal anları
Bilim Kurulu üyesi Özlü'nün duygusal anları
Haydar Baş koronavirüs nedeniyle vefat etti
Haydar Baş koronavirüs nedeniyle vefat etti
Sokağa çıkanlara hayalet şoku!
Sokağa çıkanlara "hayalet" şoku!
Sokakta dehşet! Kanlar içerisinde kaldılar
Sokakta dehşet! Kanlar içerisinde kaldılar
Adı konmadan teşhisi kondu! Virüsü yendi
Adı konmadan teşhisi kondu! Virüsü yendi
İstanbul'da akılalmaz olay!
İstanbul'da akılalmaz olay!
Elif'in isteği yürek parçaladı
Elif'in isteği yürek parçaladı
İstanbul'da korkutan deprem! Video
İstanbul'da korkutan deprem! Video
13 Nisan Pazartesi günü açıklanan veriler ne anlama geliyor?
13 Nisan Pazartesi günü açıklanan veriler ne anlama geliyor?
13 Nisan Pazartesi günü koronavirüs verileri açıklandı
13 Nisan Pazartesi günü koronavirüs verileri açıklandı
İstanbul'da, pes dedirten görüntü!
İstanbul'da, pes dedirten görüntü!
Daha Fazla Video Göster