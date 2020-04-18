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Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 3 sivil yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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ALÇAK SALDIRI! SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

'nin kuzeyindeki ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu. Saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

PKK ŞÜPHESİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

SIK SIKI HEDEF ALIYOR

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve bölgelerini hedef alıyor.

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