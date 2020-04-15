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Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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HAYDAR BAŞ'A SON VEDA! KORONAYA YENİK DÜŞMÜŞTÜ

Koronavirüs hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybeden (BTP) Genel Başkanı bugün uğurlandı.

Ortahisar ilçesi Yeni mahalle fuar alanındaki cenaze namazı öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cenaze namazına katılacak olanlar, Korona virüs tedbirleri kapsamında maskeli olarak alana alındı. Maske takmayanların maske takmaları istenirken, çok sayıda seveni de alan dışında cenazeye saf tutmak zorunda kaldı.

SOSYAL MESAFEYE UYULDU
İkindi namazı sonrasında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kılınan cenaze namazına Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Murta Zorluoğlu, Emniyet Müdürü , Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 'ın yakınları ve sevenleri katıldı.



Zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edilmesi nedeniyle güvenlik güçleri uyarılarda bulunurken, BTP Genel Başkanı Haydar Baş cenaze namazının ardından 'un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

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KORONAYA YENİK DÜŞTÜ
Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Korona virüs testi pozitif çıkınca önceki gün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki Haydar Baş dün sabah saatlerinde vefat etmişti.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?
Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından 1970 senesinde, 'deki 'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.
Lisansüstü eğitimini ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamladı ve bu üniversitede göreve başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden alan Baş, 'nin (BTP) Genel Başkanıydı.

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