Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem! (Kandil-AFAD son depremler)
Son dakika deprem… Akdeniz’de deprem meydana geldi. AFAD’ın açıkladığı verilere göre, Muğla'nın Marmaris açıklarında 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte, Kandilli AFAD en son depremler listesi…
Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Marmaris'in 176,23 kilometre açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.02.27 15:20:18 35.2382 27.9610 8.9 -.- 4.2 4.4 AKDENIZ İlksel
2020.02.27 15:11:21 38.9835 27.8330 8.7 -.- 2.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.27 14:41:23 38.9983 27.8415 11.4 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.27 14:01:25 38.3313 39.1107 25.3 -.- 1.0 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.27 13:58:13 38.2815 38.9503 4.3 -.- 1.2 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.27 13:44:59 36.1620 33.5510 0.0 -.- 1.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.02.27 13:37:50 38.4507 39.2582 9.9 -.- 0.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.27 13:30:37 38.9922 27.8548 10.2 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.27 12:54:29 38.3817 39.2843 17.9 -.- 1.3 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.27 12:33:21 38.3455 39.0620 13.2 -.- 1.7 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.27 12:22:20 36.9633 39.0848 2.2 -.- 2.0 -.- SEKSENOREN-(SANLIURFA) İlksel
2020.02.27 12:11:37 39.5830 30.6728 18.5 -.- 1.9 -.- DEGISOREN-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2020.02.27 12:00:07 40.4037 28.9158 5.4 -.- 2.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.02.27 11:58:58 35.6597 28.4575 3.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.27 11:53:52 37.0600 28.2043 21.0 -.- 1.7 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2020.02.27 11:05:18 39.1317 27.7807 5.7 -.- 1.8 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.27 10:54:41 35.8205 28.1953 7.5 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
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