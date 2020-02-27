AFAD'dan Van'a 2,5 milyon liralık yardım
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 2 milyon 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Hoy şehri yakınlarında, Türkiye sınırına yakın bir bölgede 23 Şubat'ta 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, sarsıntının Van, Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği hatırlatıldı.
Deprem sonrası 12'si 4 büyüklüğü ve üzeri olmak üzere toplam 309 artçı depremin yaşandığı bildirilen açıklamada, 10 vatandaşın hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı, 1'i yoğun bakımda olmak üzere yaralılardan 12'sinin de tedavisine devam edildiği bilgisine yer verildi.
AFAD ve UMKE tarafından 215 personel ve 39 araç ile Başkale İlçe Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay bölgesinde görevlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Başkanlığımız tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 2 milyon 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 1 milyon 200 bin lira ödenek Van Valiliği hesabına aktarılmıştır.
AFAD tarafından 2 bin 392 adet 16,5 metrekare çadır, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, 360 yastık-çarşaf takımı, 1288 ısıtıcı ve 1000 soba olay bölgesine sevk edilmiştir."
47 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK DAĞITILDI
Türk Kızılay tarafından da bölgeye iaşe malzemesi, personel ve araç sevki yapıldığı bildirilen açıklamada, bu kapsamda 47 bin kişilik sıcak yemek, 1000 kişilik çorba, 2 bin 100 kişilik ikram malzemesi, 1758 kumanya, 44 çadır, 54 genel maksat çadırı, 3 bin 3 battaniye, 500 ısıtıcı ve 123 yatak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da 2 bin kişilik sıcak yemek ve 500 kumanya dağıtıldığı ifade edildi.
Psikososyal destek hizmetleri kapsamında ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 personel ile 229 hanede 1252 vatandaşımıza psikososyal destek sağlandığı aktarıldı.
Açıklamada, enkaz kaldırma hizmetlerinin hasar gören 6 köyde 12 ekskavatör, 7 loader, 3 beko loader ve 24 kamyon ile devam ettiği belirtilerek, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nin (AADYM) Başkale Kaymakamlığında kurulduğu, sürecin sevk ve idaresinin buradan yapıldığı kaydedildi.
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