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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020
MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi... Afet ve () yer alan bilgiye göre, saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve () yer alan bilgiye göre, saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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