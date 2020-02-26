Son dakika: Akdeniz'de deprem! (Kandilli AFAD son depremler)

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi. 4.7 büyüklüğündeki deprem 4,6 kilometre derinlikte hissedildi. Kandilli AFAD son depremler araştırılıyor.

Son dakika deprem... Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; saat 17.20'de Akdeniz açıklarından 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 4.6 kilometre olarak ölçüldü. Rodos açıklarında meydana gelen deprem, Muğla'ya 244 kilometre mesafede...

Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.02.26 17:41:31 38.3480 39.0400 14.1 -.- 1.9 1.7 ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.26 17:20:08 35.0278 27.9350 4.6 -.- 4.5 4.7 AKDENIZ İlksel

2020.02.26 16:40:10 39.0015 27.8472 10.8 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.26 16:14:19 39.1058 27.8283 8.3 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.26 16:14:18 39.1905 27.8877 12.1 -.- 2.0 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.26 16:12:33 38.9905 27.8892 16.0 -.- 2.3 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.26 16:01:05 38.9572 27.8558 16.6 -.- 2.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.26 15:58:20 38.9645 27.8632 6.0 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.26 15:41:02 38.9472 27.8448 8.2 -.- 2.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.26 15:32:59 38.9207 27.8958 10.5 -.- 1.7 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.26 15:29:38 38.9743 27.8767 12.5 -.- 3.1 3.1 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.26 15:21:57 40.3978 28.9065 5.6 -.- 2.1 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel