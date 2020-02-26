Isparta'da 2.9 büyüklüğünde deprem

Isparta'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 22.20'de Merkez üssü Yakaören köyü olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 22.20'de Merkez üssü Yakaören köyü olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kapalı alanlardaki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

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VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ!

Yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kapalı alanlardaki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Depreme bir internet kafede yakalanan bazı vatandaşların panikle kaçışmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Deprem sonrası bazı vatandaşlar da sokağa çıkıp bir süre bekledi.

SON DEPREMLER



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.02.26 23:41:22 39.1357 27.8160 7.3 -.- 1.6 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.26 23:34:52 38.4020 39.1287 10.7 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.26 23:29:14 38.3932 39.1505 9.8 -.- 1.7 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.26 23:25:26 38.9850 27.8803 5.2 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.26 23:22:54 39.0255 27.8780 5.2 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.26 22:56:56 38.2717 38.8238 6.5 -.- 2.4 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.26 22:20:34 37.7543 30.5003 6.1 -.- 3.0 2.9 YAKAOREN-(ISPARTA) İlksel

2020.02.26 22:00:56 38.3833 44.5283 11.6 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.02.26 21:27:36 35.1988 27.9477 14.2 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.02.26 20:51:10 39.1882 27.8190 13.2 -.- 1.9 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.26 20:21:47 38.4033 39.0938 11.0 -.- 2.1 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.26 19:56:02 38.4438 39.2527 4.6 -.- 2.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.26 19:26:19 39.1123 27.7693 9.4 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.26 19:05:29 39.0583 27.1500 7.7 -.- 2.3 -.- KARAHIDIRLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.02.26 19:01:33 38.4722 39.2533 9.6 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.26 18:56:14 35.0040 27.9315 3.6 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel

2020.02.26 18:54:59 39.1002 27.8932 14.5 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.26 18:35:23 38.2410 38.8537 17.7 -.- 1.5 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.26 18:32:30 38.2423 38.6988 6.9 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.26 18:10:11 40.1410 33.2902 9.3 -.- 1.9 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

2020.02.26 17:48:26 35.1852 27.8107 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.02.26 17:44:37 35.1352 27.8210 5.2 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel.