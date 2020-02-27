Isparta'da 3.0 büyüklüğünde deprem anı güvenlik kamerasında

Son dakika haberine göre, Isparta'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kapalı alanlardaki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 22.20'de Merkez üssü Yakaören köyü olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kapalı alanlardaki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.Depreme bir internet kafede yakalanan bazı vatandaşların panikle kaçışmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Deprem sonrası bazı vatandaşlar da sokağa çıkıp bir süre bekledi.2020.02.26 23:41:22 39.1357 27.8160 7.3 -.- 1.6 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.02.26 23:34:52 38.4020 39.1287 10.7 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.02.26 23:29:14 38.3932 39.1505 9.8 -.- 1.7 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.02.26 23:25:26 38.9850 27.8803 5.2 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.02.26 23:22:54 39.0255 27.8780 5.2 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.02.26 22:56:56 38.2717 38.8238 6.5 -.- 2.4 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.02.26 22:20:34 37.7543 30.5003 6.1 -.- 3.0 2.9 YAKAOREN-(ISPARTA) İlksel2020.02.26 22:00:56 38.3833 44.5283 11.6 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel2020.02.26 21:27:36 35.1988 27.9477 14.2 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel2020.02.26 20:51:10 39.1882 27.8190 13.2 -.- 1.9 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.02.26 20:21:47 38.4033 39.0938 11.0 -.- 2.1 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.02.26 19:56:02 38.4438 39.2527 4.6 -.- 2.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.02.26 19:26:19 39.1123 27.7693 9.4 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.02.26 19:05:29 39.0583 27.1500 7.7 -.- 2.3 -.- KARAHIDIRLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel2020.02.26 19:01:33 38.4722 39.2533 9.6 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.02.26 18:56:14 35.0040 27.9315 3.6 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel2020.02.26 18:54:59 39.1002 27.8932 14.5 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.02.26 18:35:23 38.2410 38.8537 17.7 -.- 1.5 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.02.26 18:32:30 38.2423 38.6988 6.9 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.02.26 18:10:11 40.1410 33.2902 9.3 -.- 1.9 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel2020.02.26 17:48:26 35.1852 27.8107 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel2020.02.26 17:44:37 35.1352 27.8210 5.2 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel