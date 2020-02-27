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27.02.2020

Malatya'da korkutan deprem | VİDEO

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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