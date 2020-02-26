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26.02.2020

Son dakika: Malatya'da gece yarısı korkutan deprem! Video

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 02.03'te merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Malatya'nın Kale ilçesinde, sabahın ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Malatya Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerinde şuan için bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

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