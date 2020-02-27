“Çok kan akacak” ifadeleriyle hafızalara kazınan yeraltı dünyasının ünlü isminin eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti

1996'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti. Hülya Ağansoy'un yarın toprağa verileceği öğrenildi. Hülya Ağansoy, eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Çakıcı’ya yönelik olarak “O baba ise ben de Ana'yım. Çakıcı artık bitmiştir. Çok kan akacak.' İfadeleri ile akıllara kazınmıştı.

1996 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy vefat etti. Hülya Ağansoy'un yaşamını yitirmesini ailesi duyurdu. Hülya Ağansoy'un yarın toprağa verileceği öğrenildi.

MORGDA İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Tevfik Ağansoy, 27 Ağustos 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ağansoy'un öldürülmesinin ardından morgda cansız bedenine sarılan eşi Hülya Ağansoy, Alaattin Çakıcı'yı tehdit ederek, "Sana söz verdiğimi gibi ağlamıyorum. Onun kanını aldığım zaman ağlayacağım aslanım" diyerek intikam yemini etmişti.

"ÇOK KAN AKACAK"

Eşinin cansız bedeni başında ağlamayarak açıklama yapan Hülya Ağansoy, 'O baba ise ben de Ana'yım. Çakıcı artık bitmiştir. Çok kan akacak.' ifadelerini kullanmıştı.