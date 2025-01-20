Jandae Perçem’den Edis ve Ayşe Barım açıklaması: Gücü korkutucu

Şarkıcı Edis

'EDİS'İN ELİNDE BENİ YALANLAYACAK BELGE YOK'

Sabah'ın haberine göre Edis ise Perçem'in bu iddialarını yalanlayarak, bunların 'hayal ürünü' olduğunu söyledi. Perçem, Edis'in bu açıklamasını yönelik ise yeni bir açıklama daha yaptı: "Edis kesinlikle yalan söylüyor. Hayal ürünü demiş, 90 dakika film var. Nasıl hayal ürünü? Onca başarılı oyuncu yer aldı projede. Hepimiz hayal dünyasındayız öyleyse? Sosyal medyasından yaptığı açıklamada çok saçma şeyler yazmış, tam beklediğim gibi. Elinde beni yalanlayacak belge de yok.

13 Kasım 2023'de Ayşe Barım'ı aradım. 'Ben bu filmin yapımcısıyım neden böyle bir şey yaptınız? Dağıtım şirketini aradınız, benim avukatımı aradınız...' dedim. Ayşe Barım da bana 'Ben sana hesap mı vereceğim' diye karşılık verdi. Yani aslında filmimi zora sokmak için dağıtıcı firmayı aradığını kabul etti. Ayrıca, telefonda bana dağıtımcıyı aradığını ve filmi çekmesini söylediğini de kabul etti. Ama ona neden böyle bir şey yaptınız diye sorduğumda onu sorguladığımı düşünerek bana kızdı. Öyle bir güç görüyor ki kendinde, benim arayıp 'Neden filmimi durdurmaya çalışıyorsun?' demem onun gücüne gidiyor."