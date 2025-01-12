Viral Galeri Viral Tıkla Ayşe Barım'ın şirketine soruşturma! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın şirketine soruşturma! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifadeye çağrıldı

Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın ID İletişim aracılığıyla kurduğu "tekelleşme" yapısı ortaya çıkarken çok sayıda skandalın patlaması gündemde. Barım'ın, bu sistemle yıllarca kamuoyunu manipüle ettiği ve ünlülere ait görüntülerden oluşan bir kaset koleksiyonu olduğu iddiaları gündeme geldi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkının "reklam aşkı" olduğu iddia edilirken çifte bir işadamı tarafından Ayşe Barım aracılığıyla 5 milyon dolar ödeme yapıldığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından savcılık, MASAK ve Siber Suçlar devreye girdi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in banka hesapları incelenirken, ikilinin ifadeye çağrılacağı ve Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 12.01.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:21
Ayşe Barım’ın şirketine soruşturma! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifadeye çağrıldı

Bitmek tükenmek bilmeyen şikayetler ve ihbarların ardından Rekabet Kurulu, 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında inceleme başlatmıştı. Bunun ardından oyuncular, art arda itiraflarda bulunup sanat dünyasında yaşadıklarını anlatmıştı.

Ayşe Barım’ın şirketine soruşturma! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifadeye çağrıldı

Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.

Ayşe Barım’ın şirketine soruşturma! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifadeye çağrıldı

Savcılık, ortaya atılan bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı. Bu araştırma kapsamında Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ortaya çıktı. Telefon kayıtlarında kara para ve vergi kaçırma ihtimaline karşı incelemeler yapılacak. Kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar da incelenecek. Sarıkaya ve Demir'in, önümüzdeki günlerde savcılığa gidip ifade vereceği de öğrenildi.

Ayşe Barım’ın şirketine soruşturma! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifadeye çağrıldı

MASAK VE SİBER SUÇLAR DEVREDE

Rekabet Kurulu'nun incelemesinin ardından şikayetlerin hedefinde olan isim ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'dı. Barım hakkında önceki gün resen soruşturma başlatılmıştı. Ancak son günlerde art arda yapılan itiraflar, sosyal medyada yapılan ihbarlar ve Barım hakkındaki şikayetler üzerine geniş çaplı bir soruşturma yapılıyor.

Ayşe Barım’ın şirketine soruşturma! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Menajer Barım hakkında, tekelleşme ve haksız kazançla ilgili şikayetlerden dolayı inceleme gerçekleştirilecek.

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