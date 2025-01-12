Ayşe Barım'ın şirketine soruşturma! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifadeye çağrıldı

Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın ID İletişim aracılığıyla kurduğu "tekelleşme" yapısı ortaya çıkarken çok sayıda skandalın patlaması gündemde. Barım'ın, bu sistemle yıllarca kamuoyunu manipüle ettiği ve ünlülere ait görüntülerden oluşan bir kaset koleksiyonu olduğu iddiaları gündeme geldi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkının "reklam aşkı" olduğu iddia edilirken çifte bir işadamı tarafından Ayşe Barım aracılığıyla 5 milyon dolar ödeme yapıldığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından savcılık, MASAK ve Siber Suçlar devreye girdi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in banka hesapları incelenirken, ikilinin ifadeye çağrılacağı ve Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.