Galatasaray Avrupa arenasında! Konuk takım Dinamo Kiev

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i konuk edecek

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 6 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile en fazla gol atan iki takımından biri oldu.