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Kocaeli’de kan donduran olay! Dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 35 yaşındaki İsa Turgut, dili ve kulakları kesilmiş halde ormanlık alanda bulundu. Hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:36
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Kocaeli’de kan donduran olay! Dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Suadiye mevkiindeki dağ yolunda, İsa Turgut (35) isimli bir kişi, ilk edinilen bilgilere göre boğazı kesilerek öldürüldü.

Korkunç cinayetle ilgili ihbar alan jandarma ve polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

35 yaşındaki İsa Turgut, dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu (AHABER ARŞİV)35 yaşındaki İsa Turgut, dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu (AHABER ARŞİV)

Ekipler, İsa Turgut'un hayatını kaybettiğini tespit ederken, cesedin bulunduğu alanda detaylı inceleme başlattı.

İlk bulgulara göre, Turgut'un balta ile boğazı kesilerek öldürüldüğü öğrenildi.

35 yaşındaki İsa Turgut, dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu (AHABER ARŞİV)35 yaşındaki İsa Turgut, dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu (AHABER ARŞİV)

Ayrıca, dil ve kulaklarının da kesildiği ileri sürüldü.

Suadiye'de berber olduğu öğrenilen gencin öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin, gencin motosikletini de çaldıkları söyleniyor.

35 yaşındaki İsa Turgut, dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu (AHABER ARŞİV)35 yaşındaki İsa Turgut, dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu (AHABER ARŞİV)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 17-18 yaşlarında henüz ismi açıklanmayan 2 kişi Kartepe ilçesi Uzunçiftlik bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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