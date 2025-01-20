Kocaeli’de kan donduran olay! Dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu

Korkunç cinayetle ilgili ihbar alan jandarma ve polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kocaeli 'nin Kartepe ilçesine bağlı Suadiye mevkiindeki dağ yolunda, İsa Turgut (35) isimli bir kişi, ilk edinilen bilgilere göre boğazı kesilerek öldürüldü.

İlk bulgulara göre, Turgut'un balta ile boğazı kesilerek öldürüldüğü öğrenildi.

35 yaşındaki İsa Turgut, dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu (AHABER ARŞİV)

Ayrıca, dil ve kulaklarının da kesildiği ileri sürüldü.

Suadiye'de berber olduğu öğrenilen gencin öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin, gencin motosikletini de çaldıkları söyleniyor.