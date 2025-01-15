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Serenay Sarıkaya ifade verecek! Ayşe Barım'ın talebine mahkemeden ret

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya'nın bugün tanık sıfatıyla ifade vermesi beklenirken, Ayşe Barım ise kendisiyle ilgili çıkan haberlere erişim engeli getirilmesini istedi. Ancak mahkeme, bu isteği reddetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:01
Serenay Sarıkaya ifade verecek! Ayşe Barım’ın talebine mahkemeden ret

Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ortaya atılan iddiaları didik didik inceliyor.

Serenay Sarıkaya ifade verecek! Ayşe Barım’ın talebine mahkemeden ret

Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Serenay Sarıkaya ifade verecek! Ayşe Barım’ın talebine mahkemeden ret

Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya ifade verecek! Ayşe Barım’ın talebine mahkemeden ret

Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.

Serenay Sarıkaya ifade verecek! Ayşe Barım’ın talebine mahkemeden ret

ERİŞİM ENGELİ TALEBİNDE BULUNDU

Türkiye bu olayla çalkalanırken Ayşe Barım'dan ilk hamle geldi. Barım, hakkında çıkan haberlerle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. İncelemede bulunan hakimlik bu talebi reddetti.

Serenay Sarıkaya ifade verecek! Ayşe Barım’ın talebine mahkemeden ret

SAAT: 11:00'DA TANIK SIFATIYLA İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifadeye çağrıldı. Serenay Sarıkaya bugün saat 11:00'de tanık sıfatıyla savcılığa ifade verecek.