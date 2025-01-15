15 Ocak 2025, Çarşamba
Serenay Sarıkaya ifade verecek! Ayşe Barım'ın talebine mahkemeden ret
ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya'nın bugün tanık sıfatıyla ifade vermesi beklenirken, Ayşe Barım ise kendisiyle ilgili çıkan haberlere erişim engeli getirilmesini istedi. Ancak mahkeme, bu isteği reddetti.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:01