16 Ocak 2025, Perşembe
Ayşe Barım tehdit etti mi? Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı
ID İletişim'in kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda, savcılığa çağrılan Serenay Sarıkaya'nın ifadesine ulaşıldı. Savcı, Sarıkaya'ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım'la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunu yöneltti. İşte Serenay Sarıkaya'nın ifadesi...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:16