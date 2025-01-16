16 Ocak 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Ayşe Barım tehdit etti mi? Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı

Ayşe Barım tehdit etti mi? Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı

ID İletişim'in kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda, savcılığa çağrılan Serenay Sarıkaya'nın ifadesine ulaşıldı. Savcı, Sarıkaya'ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım'la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunu yöneltti. İşte Serenay Sarıkaya'nın ifadesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:16
Ayşe Barım tehdit etti mi? Serenay Sarıkaya’nın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

SERENAY SARIKAYA İFADESİNDE NE DEDİ?
Ayşe Barım tehdit etti mi? Serenay Sarıkaya’nın ifadesi ortaya çıktı

Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Ayşe Barım tehdit etti mi? Serenay Sarıkaya’nın ifadesi ortaya çıktı

Soruşturma çerçevesinde oyuncu Serenay Sarıkaya, dün tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye vatandaş girişinden giren Sarıkaya, avukatı ile birlikte daha sonra Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika ifade verdi.

Ayşe Barım tehdit etti mi? Serenay Sarıkaya’nın ifadesi ortaya çıktı

" DİŞİMLE TIRNAĞIMLA BU GÜNLERE GELMİŞİM"

İfade işlemlerinin ardından adliyenin B kapısı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sarıkaya, "Her şey yolunda, bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan ve iftira. Gerçekten noktasına, virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim, hiçbir problemim yok. Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım.

Ayşe Barım tehdit etti mi? Serenay Sarıkaya’nın ifadesi ortaya çıktı

Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dişimle tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Bu işler böyle olmaz. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. O yüzden ifademizi verdik ve gidiyoruz. Sürece bakacağız. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım tehdit etti mi? Serenay Sarıkaya’nın ifadesi ortaya çıktı

Bunun üzerine Sarıkaya'nın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

Ayşe Barım tehdit etti mi? Serenay Sarıkaya’nın ifadesi ortaya çıktı

BAŞKA OYUNCULAR DA İFADE VERECEK

Ünlü oyuncu ayrıca bir iş adamından Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de bir para almadığını belirtti.

Ayşe Barım tehdit etti mi? Serenay Sarıkaya’nın ifadesi ortaya çıktı

"BASKI OLMADI"

"Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?" şeklindeki soruya ise, "Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı" yanıtını verdi. Savcılık tarafından başka oyuncuların da ifadeye çağrılacağı öğrenildi.