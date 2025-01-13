Ayşe Barım hakkında başsavcılıktan flaş karar!
Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddiaların ardından başlatılan soruşturmayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Savcılık, Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkarttı.
Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik başlattığı soruşturma, gündemdeki yerini korurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da önemli bir adım attı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı.
YURT DIŞI YASAĞI!
Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etmişti.
Sabah'ın haberine göre; ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
SARIKAYA VE DEMİR İFADE VERECEK
Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edilmişti.
Savcılık, ortaya atılan bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı. Bu araştırma kapsamında Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ortaya çıkmıştı.
Telefon kayıtlarında kara para ve vergi kaçırma ihtimaline karşı incelemeler yapılacak. Kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar da incelenecek.
Sarıkaya ve Demir'in, önümüzdeki günlerde savcılığa gidip ifade vereceği de öğrenildi.
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