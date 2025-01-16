Gizli bir grubun üyesi mi? Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında şok iddia...

Sistemin nasıl işlediğine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Aytuğ, bu durumu şu örnekle açıkladı:

Akbank Marka ve İletişim Başkanı ve aynı zamanda CMO Society'nin üyesi olan Beril Alakoç aynı zamanda, bankanın vereceği reklam için Necati-Pelin Özkan çiftinin kapısını çalıyor, Necati- Pelin Özkan çifti, Akbank'ın reklamında oynayacak en iyi (!) yüzü bulmak için menajerlik şirketlerine başvuruyor (!) daha doğrusu başvurmuyor, hali hazırda sahibi oldukları, CMO Society'nin alt ve partner kuruluşlarından birisi olan Brand Week İstanbul'un Danışma Kurulu Üyesi olan Ayşe Barım, zaten hali hazırda bir menajer! İşi Ayşe Barım alıyor, o da parlatmak istediği ve ajansında çalıştırdığı Serenay Sarıkaya veya başka birisine işi veriyor ve o kişi Akbank'ın ekran yüzü oluyor."