16 Ocak 2025, Perşembe
Gizli bir grubun üyesi mi? Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında şok iddia...
Ayşe Barım soruşturması, Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ünlü oyuncuların peş peşe yaptığı itiraflarla ortaya çıkan skandallar, sektördeki tekelleşmeyi gözler önüne serdi. Barım'ın yalnızca işin network ayağında yer aldığı, sektördeki asıl tekelleşmenin başını çeken isimlerin ise Necati ve Pelin Özkan çifti olduğu iddia edildi. İşte Ayşe Barım olayına dair yeni detaylar...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:58