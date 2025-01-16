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Gizli bir grubun üyesi mi? Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında şok iddia...

Ayşe Barım soruşturması, Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ünlü oyuncuların peş peşe yaptığı itiraflarla ortaya çıkan skandallar, sektördeki tekelleşmeyi gözler önüne serdi. Barım'ın yalnızca işin network ayağında yer aldığı, sektördeki asıl tekelleşmenin başını çeken isimlerin ise Necati ve Pelin Özkan çifti olduğu iddia edildi. İşte Ayşe Barım olayına dair yeni detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:58
Gizli bir grubun üyesi mi? Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında şok iddia...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında ardı arkası kesilmeyen iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Gizli bir grubun üyesi mi? Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında şok iddia...

Barım'ın, vergi kaçırma, rüşvet alma ve usulsüzlük gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Bunun üzerine Mert Demir ile 5 milyon dolar karşılığında reklam ilişkisi yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya tanık olarak ifadeye çağırıldı.

Gizli bir grubun üyesi mi? Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında şok iddia...

Sarıkaya, ifadesinde Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını söyledi. Ünlü oyuncu ayrıca bir işadamından Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Gizli bir grubun üyesi mi? Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında şok iddia...

Skandala ilişkin yeni bir iddia da ortaya atıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, menajer Ayşe Barım ile ilgili dikkat çekici bir iddiayı bugün köşesine taşıdı.

Ayşe Barım'ın networkün sadece menajerlik ayağındaki isim olduğunu belirten Aytuğ, sistemin başını çeken isimlerin Necati-Pelin Özkan çifti olduğunu ifade etti.

Gizli bir grubun üyesi mi? Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında şok iddia...

Aytuğ, Necati-Pelin Özkan çiftinin sistemi 'CMO Society' adlı özel ve kapalı bir grup ile yönettiğini ileri sürdü. Üyeleriyle her ay düzenli olarak bir araya gelen grup üyelerinin Türkiye'deki büyük kuruluşlarının yöneticileri olduğu öğrenildi.

Gizli bir grubun üyesi mi? Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında şok iddia...

CMO Society üyesi olabilmek için reklam veren bir firmada pazarlamadan sorumlu GMY, CMO veya eşdeğer bir pozisyonda görev yapmak, CMO Society üyelerinden en az 3 üyenin referans olması, şirketin en büyük 150 reklam veren arasında olmasının gerektiği bilgisine ulaşıldı.

Gizli bir grubun üyesi mi? Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında şok iddia...

Sistemin nasıl işlediğine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Aytuğ, bu durumu şu örnekle açıkladı:

Akbank Marka ve İletişim Başkanı ve aynı zamanda CMO Society'nin üyesi olan Beril Alakoç aynı zamanda, bankanın vereceği reklam için Necati-Pelin Özkan çiftinin kapısını çalıyor, Necati- Pelin Özkan çifti, Akbank'ın reklamında oynayacak en iyi (!) yüzü bulmak için menajerlik şirketlerine başvuruyor (!) daha doğrusu başvurmuyor, hali hazırda sahibi oldukları, CMO Society'nin alt ve partner kuruluşlarından birisi olan Brand Week İstanbul'un Danışma Kurulu Üyesi olan Ayşe Barım, zaten hali hazırda bir menajer! İşi Ayşe Barım alıyor, o da parlatmak istediği ve ajansında çalıştırdığı Serenay Sarıkaya veya başka birisine işi veriyor ve o kişi Akbank'ın ekran yüzü oluyor."