Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK

Kalçık, "Muhtemelen "Bu ilişki karşılığında bir işadamından 5 milyon dolar aldığınız iddia ediliyor. Bu parayı nasıl aldınız? Banka kanalıyla mı, elden mi? Bu kazancın vergisini ödediniz mi? Bu parayı kazanç olarak gösterdiniz mi?" diye sorular soracak. Bu arada savcılığın soruşturma kapsamında sadece Ayşe Barım ya da Serenay Sarıkaya-Mert Demir çiftiyle yetinmeyeceği de öğrenildi. " dedi