14 Ocak 2025, Salı
Reklam ilişkisi mi? Mert Demir'den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt
Rekabet Kurumu'nun dizi ve film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturmasının ucu, ünlü oyuncu Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'ya uzandı. Çift hakkında ortaya atılan iddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, ID İletişim'in kurucusu ve ortağı Ayşe Barım'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Sarıkaya ve Demir'in ifadeye çağrılacağı da öğrenilirken, ünlü şarkıcı hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:23