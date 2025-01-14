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Reklam ilişkisi mi? Mert Demir'den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

Rekabet Kurumu'nun dizi ve film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturmasının ucu, ünlü oyuncu Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'ya uzandı. Çift hakkında ortaya atılan iddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, ID İletişim'in kurucusu ve ortağı Ayşe Barım'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Sarıkaya ve Demir'in ifadeye çağrılacağı da öğrenilirken, ünlü şarkıcı hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:23
Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Barım'a son olarak yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

Ayşe Barım'ı içeren sosyal paylaşımlarının bazılarında Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ile ilgili de iddialar ortaya atılmıştı. Mert Demir'in bir iş insanıyla eşcinsel ilişki yaşadığı, bu ilişkiyi gizlemek için 5 milyon dolar karşılığında Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşıyormuş gibi gösterdikleri iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

Bu iddiaların ardından da ikilinin banka hesapları incelemeye alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştı. İfadeye çağırılan ikiliden Mert Demir, hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor.

Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim.

Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi...

Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.

Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

Demir'in açıklamalarından ilişkinin bitmediği anlaşıldı. Öte yandan savcısının Serenay ile Mert'e ne tür sorular soracağı da merak konusu oldu. Günaydın'dan Tuba Kalçık, bu soruya yanıt aradı.

Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK

Kalçık, "Muhtemelen "Bu ilişki karşılığında bir işadamından 5 milyon dolar aldığınız iddia ediliyor. Bu parayı nasıl aldınız? Banka kanalıyla mı, elden mi? Bu kazancın vergisini ödediniz mi? Bu parayı kazanç olarak gösterdiniz mi?" diye sorular soracak. Bu arada savcılığın soruşturma kapsamında sadece Ayşe Barım ya da Serenay Sarıkaya-Mert Demir çiftiyle yetinmeyeceği de öğrenildi. " dedi

Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt

Bu geniş kapsamlı soruşturma kapsamında menajerlik şirketiyle ilgili gizli bilgi ve belgeye sahip olanlar, mağdurlar ve iddia sahiplerinin bildiklerini de anlatmaları sağlanacak.

Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt
Reklam ilişkisi mi? Mert Demir’den Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara yanıt