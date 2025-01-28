Dizi ve sinema sektöründeki mafya düzeni ifşa oldu! Yüksek komisyon için WhatsApp’tan organize hareket etmişler

Şirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktı BOYKOT EYLEMİ PLANLAMIŞLAR

2018 yılında KASTDER ile sektörde faaliyet gösteren kast ajansları ve menajerlerin uygulayacakları komisyon oranlarını ve satış koşullarını birlikte belirlemek için yapım şirketlerini boykot etmeyi planladıkları ve eyleme geçtikleri saptandı. Tespitlere göre 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'n 4'üncü maddesine göre ise bu eylemler hukuka aykırı ve yasak olarak nitelendiriliyordu.

Şirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktı Uzmanlar tarafından bu husus açık bir şekilde "rekabet ihlali" durumlarına örnek olarak görüldü. ICON isimli şirketten elde edilen 30 Mayıs 2018 tarihli e-posta yazışmalarına ulaşıldı. Yazışmalarda, KASTDER tarafından üyelerine ve diğer sektör paydaşlarına, sektörde yaşanan sorunlara ilişkin 12 Mayıs- 29 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan iki toplantıya dair bilgi verilerek toplantı içeriklerinin paylaşıldığı görüldü. Toplantıya katılan kast ajanslarını/menajerleri kapsayan bir Whatsapp grubu oluşturulacağı ifade edildi.