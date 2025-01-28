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Dizi ve sinema sektöründeki mafya düzeni ifşa oldu! Yüksek komisyon için WhatsApp'tan organize hareket etmişler

Rekabet Kurulu, dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili 21 şirket hakkında rapor hazırladı. Rapora göre, Ayşe Barım’ın ajansının başını çektiği şirketlerin, WhatsApp ve e-posta yoluyla örgütlenip yüksek komisyon oranları almak için eylem planı yaptıkları ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:00
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Dizi ve sinema sektöründeki mafya düzeni ifşa oldu! Yüksek komisyon için WhatsApp’tan organize hareket etmişler

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Sektörde tekel oluşturulmasına yönelik Rekabet Kurulu'nun yaptığı tespitler gün yüzüne çıktı.

Şirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktıŞirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktı

Kurulun tespitlerine göre, aralarında ID İletişim ve Kast Ajansları Derneği'nin de bulunduğu 21 ayrı şirket, rekabetin korunması hakkında kanunun 4'üncü maddesini ihlal etti. Bu madde, sektörde tekel oluşturmaya yönelik eylemleri içeriyordu.

BARIM İFADESİNDE NELER ANLATTI?

Şirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktıŞirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktı

E-POSTA VE WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞIM
Sabah'ın haberine göre Hazırlanan ön raporda Barım'ın da arasında bulunduğu bu kişi ve şirketlerin sektörde tekel oluşturmaya yönelik eylemlerine yer verildi.

Hem oluşturulan e-posta grupları hem de WhatsApp gruplarında yapılan paylaşımlarda kast ajansları ve yapımcılardan ajans komisyon oranı olarak yüzde 20'nin altında pay alınmaması gerektiğine yönelik baskı uygulanması istendiği tespit edildi.

Buna göre menajeri olunan oyuncuya verilen ücretin minimum yüzde 20'sinin ödenmesi isteniyordu.

Şirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktıŞirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktı

BOYKOT EYLEMİ PLANLAMIŞLAR
2018 yılında KASTDER ile sektörde faaliyet gösteren kast ajansları ve menajerlerin uygulayacakları komisyon oranlarını ve satış koşullarını birlikte belirlemek için yapım şirketlerini boykot etmeyi planladıkları ve eyleme geçtikleri saptandı. Tespitlere göre 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'n 4'üncü maddesine göre ise bu eylemler hukuka aykırı ve yasak olarak nitelendiriliyordu.

Şirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktıŞirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktı

Uzmanlar tarafından bu husus açık bir şekilde "rekabet ihlali" durumlarına örnek olarak görüldü. ICON isimli şirketten elde edilen 30 Mayıs 2018 tarihli e-posta yazışmalarına ulaşıldı.

Yazışmalarda, KASTDER tarafından üyelerine ve diğer sektör paydaşlarına, sektörde yaşanan sorunlara ilişkin 12 Mayıs- 29 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan iki toplantıya dair bilgi verilerek toplantı içeriklerinin paylaşıldığı görüldü. Toplantıya katılan kast ajanslarını/menajerleri kapsayan bir Whatsapp grubu oluşturulacağı ifade edildi.

Şirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktıŞirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktı

TAVİZ VERMEYELİM
E-posta içeriklerine göre, özellikle ikinci toplantıda "Belli bir meblağın üzerindeki komisyon oranının yüzde 15'e kadar düşürülebileceği konusu tartışılsa da bu meblağa karar verilmedi. Yüzde 20 komisyon oranının devam ettirilmesine, bu oranda taviz verilmemesine tüm katılımcılar onay verdi" kararı alındı. Yine mail içeriklerine göre, 1 Haziran 2018'de tüm katılımcıların, toplantılara katılmayanların bile, diğer menajerlerin, dizi yapan casting direktörlere kendi komisyon oranlarını yüzde 20 bildirir maillerini bireysel olarak göndermeleri bile kararlaştırıldı.

Şirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktıŞirketlerin yüksek komisyon için organize hareket ettiği ortaya çıktı

KAST DİREKTÖRLERİNE MAİL ATIN
Yine KASTDER yetkilisi Ömer Duran tarafından ilgililere atılan e-postada, "Tüm arkadaşlardan çalışmakta oldukları kast direktörlerine, 'Ajans servis ücretimiz/ ajans komisyonumuz yüzde 20'dir' temalı bir mail atmasını rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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