Dizi ve sinema sektöründeki mafya düzeni ifşa oldu! Yüksek komisyon için WhatsApp’tan organize hareket etmişler

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Sektörde tekel oluşturulmasına yönelik Rekabet Kurulu'nun yaptığı tespitler gün yüzüne çıktı.
Kurulun tespitlerine göre, aralarında ID İletişim ve Kast Ajansları Derneği'nin de bulunduğu 21 ayrı şirket, rekabetin korunması hakkında kanunun 4'üncü maddesini ihlal etti. Bu madde, sektörde tekel oluşturmaya yönelik eylemleri içeriyordu.
E-POSTA VE WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞIM
Sabah'ın haberine göre Hazırlanan ön raporda Barım'ın da arasında bulunduğu bu kişi ve şirketlerin sektörde tekel oluşturmaya yönelik eylemlerine yer verildi.
Hem oluşturulan e-posta grupları hem de WhatsApp gruplarında yapılan paylaşımlarda kast ajansları ve yapımcılardan ajans komisyon oranı olarak yüzde 20'nin altında pay alınmaması gerektiğine yönelik baskı uygulanması istendiği tespit edildi.
Buna göre menajeri olunan oyuncuya verilen ücretin minimum yüzde 20'sinin ödenmesi isteniyordu.
BOYKOT EYLEMİ PLANLAMIŞLAR
2018 yılında KASTDER ile sektörde faaliyet gösteren kast ajansları ve menajerlerin uygulayacakları komisyon oranlarını ve satış koşullarını birlikte belirlemek için yapım şirketlerini boykot etmeyi planladıkları ve eyleme geçtikleri saptandı. Tespitlere göre 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'n 4'üncü maddesine göre ise bu eylemler hukuka aykırı ve yasak olarak nitelendiriliyordu.
Uzmanlar tarafından bu husus açık bir şekilde "rekabet ihlali" durumlarına örnek olarak görüldü. ICON isimli şirketten elde edilen 30 Mayıs 2018 tarihli e-posta yazışmalarına ulaşıldı.
Yazışmalarda, KASTDER tarafından üyelerine ve diğer sektör paydaşlarına, sektörde yaşanan sorunlara ilişkin 12 Mayıs- 29 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan iki toplantıya dair bilgi verilerek toplantı içeriklerinin paylaşıldığı görüldü. Toplantıya katılan kast ajanslarını/menajerleri kapsayan bir Whatsapp grubu oluşturulacağı ifade edildi.
TAVİZ VERMEYELİM
E-posta içeriklerine göre, özellikle ikinci toplantıda "Belli bir meblağın üzerindeki komisyon oranının yüzde 15'e kadar düşürülebileceği konusu tartışılsa da bu meblağa karar verilmedi. Yüzde 20 komisyon oranının devam ettirilmesine, bu oranda taviz verilmemesine tüm katılımcılar onay verdi" kararı alındı. Yine mail içeriklerine göre, 1 Haziran 2018'de tüm katılımcıların, toplantılara katılmayanların bile, diğer menajerlerin, dizi yapan casting direktörlere kendi komisyon oranlarını yüzde 20 bildirir maillerini bireysel olarak göndermeleri bile kararlaştırıldı.
KAST DİREKTÖRLERİNE MAİL ATIN
Yine KASTDER yetkilisi Ömer Duran tarafından ilgililere atılan e-postada, "Tüm arkadaşlardan çalışmakta oldukları kast direktörlerine, 'Ajans servis ücretimiz/ ajans komisyonumuz yüzde 20'dir' temalı bir mail atmasını rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.