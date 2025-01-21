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Ayşe Barım soruşturmasında Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülerin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine Ayşe Barım hakkında "İşlerime engel olmaya kalktı" diyen oyuncu Deniz Işın, savcılığa ifade verdi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:10
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Ayşe Barım soruşturmasında Deniz Işın ’mağdur’ sıfatıyla ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü getirilmiş, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yalanlamıştı.

Serenay Sarıkaya da ifade vermişti! Kaynak: AASerenay Sarıkaya da ifade vermişti! Kaynak: AA

Ayşe Barım ile ilgili çeşitli iddiaların ortaya atılmasının ardından oyuncu Deniz Işın da tartışmaya dahil olarak Barım'ın işlerine engel olmaya kalktığını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."

Deniz Işın / Kaynak: InstagramDeniz Işın / Kaynak: Instagram

ÜNLÜ OYUNCU İFADE VERDİ

Soruşturmada, oyuncu Işın "mağdur" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Işın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

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