Ayşe Barım soruşturmasında Deniz Işın ’mağdur’ sıfatıyla ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü getirilmiş, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yalanlamıştı.
Ayşe Barım ile ilgili çeşitli iddiaların ortaya atılmasının ardından oyuncu Deniz Işın da tartışmaya dahil olarak Barım'ın işlerine engel olmaya kalktığını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:
"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."