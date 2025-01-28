Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’ye saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi bıçaklayan saldırgan B.B.

Sabah'ın haberine göre Mattia Minguzzi'ye vahşice saldırdığı anlar kameraya yansıyan B.B., "Pazarda gezerken tanımadığım 3 kişiden biri kafamdaki gözlüğü kastederek 'Kafandaki ne, sen veletsin, ağzın süt kokuyor' dedi. Ben de 'işine bak, kavga istemiyorum' şeklinde cevap verdim. Onlar olay yerinden ayrıldılar ancak aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Bana bu lafları söyleyen kişi gözüyle hareketler yapıyordu. Ben de arkadaşımla birlikte yanlarına gittim. Aynı kişi benzer şeyler söyleyince esnaf araya girdi. Daha sonradan ismini öğrendiğim Mattia Ahmet Minguzzi beni ittirdi. Bunun üzerine pazarda bulunan meyve sebze tezgahında gördüğüm bıçağı aldım. Bu kişileri korkutmak amaçlı bıçağı onlara doğru salladım. Ancak bıçak Mattia Ahmet Minguzzi'ye isabet etti. Sonrasında arkadaşımla olay yerinden kaçtık. Polisler beni evden aldılar. Bıçağı 6 kere sapladığımı hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.