Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’ye saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, iki arkadaşıyla birlikte geçen cuma günü kaykay malzemeleri ve giysileri satın almak için Kadıköy Salı Pazarı'nda kurulan bit pazarına gitti.
İddiaya göre arkadaşlarıyla pazarda alışveriş yaptıkları sırada iki çocuk şüpheliden biri Minguzzi'ye laf atınca sözlü tartışma yaşandı. B.B.(15) ve U.B.(16) isimli iki saldırgan çocuk, Mattia Minguzzi'ye bıçakla saldırdı, yerde tekmeledi.
5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz çocuk, Göztepe Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veriyor.
Zincirlikuyu'daki ünlü bir İtalyan restoranın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan iki saldırganın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Mattia Minguzzi'ye vahşice saldırdığı anlar kameraya yansıyan B.B., "Pazarda gezerken tanımadığım 3 kişiden biri kafamdaki gözlüğü kastederek 'Kafandaki ne, sen veletsin, ağzın süt kokuyor' dedi. Ben de 'işine bak, kavga istemiyorum' şeklinde cevap verdim. Onlar olay yerinden ayrıldılar ancak aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Bana bu lafları söyleyen kişi gözüyle hareketler yapıyordu. Ben de arkadaşımla birlikte yanlarına gittim. Aynı kişi benzer şeyler söyleyince esnaf araya girdi. Daha sonradan ismini öğrendiğim Mattia Ahmet Minguzzi beni ittirdi. Bunun üzerine pazarda bulunan meyve sebze tezgahında gördüğüm bıçağı aldım. Bu kişileri korkutmak amaçlı bıçağı onlara doğru salladım. Ancak bıçak Mattia Ahmet Minguzzi'ye isabet etti. Sonrasında arkadaşımla olay yerinden kaçtık. Polisler beni evden aldılar. Bıçağı 6 kere sapladığımı hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.
"BİZİ BIÇAKLAYACAĞINI DÜŞÜNEREK TEKMELEDİM"
Minguzzi'yi yerde yaralıyken tekmeleyen U.B.'nin ise, "Arkadaşımla yaralanan kişi arasındaki arbedeye şahit olmadım. Diğer arkadaşımla başka ürünlere bakıyordum ancak B.B.'nin mutfak eşyaları satan tezgahtan bıçak aldığını ve koştuğunu gördüm. Ben de arkasından koştum. Arkadaşımın bu kişiyi bıçakladığını gördüm. Ben de yerde yatan kişiye tekme attım. Ben yerde yatan kişinin arkadaşımı bıçaklayacağını düşünerek tekme attım." dediği belirtildi.