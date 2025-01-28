Haberler Tıkla Haberleri Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’ye saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’ye saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’da Özel İtalyan Lisesi’nde öğrenim gören 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. İki çocuğun, beş yerinden bıçakladığı Mattia yaşam mücadelesi verirken, bıçakla ağır yaralayan iki çocuk şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Bıçağı kullanan B.B. kendilerine laf atıldığını iddia ederek, "Mutfak eşyaları satan bir tezgahtan meyve bıçağını aldım. Onlara doğru salladım ama yabancı çocuğa denk geldi" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:51 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:24
ABONE OL
Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’ye saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, iki arkadaşıyla birlikte geçen cuma günü kaykay malzemeleri ve giysileri satın almak için Kadıköy Salı Pazarı'nda kurulan bit pazarına gitti.

İTALYAN ŞEFİN OĞLU BİT PAZARINDA BÖYLE BIÇAKLANDI

İddiaya göre arkadaşlarıyla pazarda alışveriş yaptıkları sırada iki çocuk şüpheliden biri Minguzzi'ye laf atınca sözlü tartışma yaşandı. B.B.(15) ve U.B.(16) isimli iki saldırgan çocuk, Mattia Minguzzi'ye bıçakla saldırdı, yerde tekmeledi.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı

5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz çocuk, Göztepe Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veriyor.

BİT PAZARINDA BIÇAKLI SALDIRI

Zincirlikuyu'daki ünlü bir İtalyan restoranın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan iki saldırganın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi bıçaklayan saldırgan B.B.15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi bıçaklayan saldırgan B.B.

Sabah'ın haberine göre Mattia Minguzzi'ye vahşice saldırdığı anlar kameraya yansıyan B.B., "Pazarda gezerken tanımadığım 3 kişiden biri kafamdaki gözlüğü kastederek 'Kafandaki ne, sen veletsin, ağzın süt kokuyor' dedi. Ben de 'işine bak, kavga istemiyorum' şeklinde cevap verdim. Onlar olay yerinden ayrıldılar ancak aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Bana bu lafları söyleyen kişi gözüyle hareketler yapıyordu. Ben de arkadaşımla birlikte yanlarına gittim. Aynı kişi benzer şeyler söyleyince esnaf araya girdi. Daha sonradan ismini öğrendiğim Mattia Ahmet Minguzzi beni ittirdi. Bunun üzerine pazarda bulunan meyve sebze tezgahında gördüğüm bıçağı aldım. Bu kişileri korkutmak amaçlı bıçağı onlara doğru salladım. Ancak bıçak Mattia Ahmet Minguzzi'ye isabet etti. Sonrasında arkadaşımla olay yerinden kaçtık. Polisler beni evden aldılar. Bıçağı 6 kere sapladığımı hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı

"BİZİ BIÇAKLAYACAĞINI DÜŞÜNEREK TEKMELEDİM"

Minguzzi'yi yerde yaralıyken tekmeleyen U.B.'nin ise, "Arkadaşımla yaralanan kişi arasındaki arbedeye şahit olmadım. Diğer arkadaşımla başka ürünlere bakıyordum ancak B.B.'nin mutfak eşyaları satan tezgahtan bıçak aldığını ve koştuğunu gördüm. Ben de arkasından koştum. Arkadaşımın bu kişiyi bıçakladığını gördüm. Ben de yerde yatan kişiye tekme attım. Ben yerde yatan kişinin arkadaşımı bıçaklayacağını düşünerek tekme attım." dediği belirtildi.

SON DAKİKA