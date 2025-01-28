Kafelerde ’taksimetre’ dönemi! Oturduğun süre kadar öde

Kafe işletmecileri, masa tarifesi ve sipariş zorunluluğunun artan maliyetlerden kaynaklandığını ifade ediyor. İzmir'de bir kafe işletmecisi, "Kiralar, enerji maliyetleri ve hammadde fiyatları o kadar arttı ki, sadece bir çayla saatlerce masa işgal eden müşterilerle bu iş sürdürülemez hale geldi. Artık masa başına belli bir ücret uygulamak zorundayız" diyerek işletmelerin yaşadığı zorlukları dile getirdi. Ancak bu uygulama, özellikle üniversite öğrencileri gibi düşük bütçeli gruplar için ciddi bir ekonomik yük anlamına geliyor. Birçok öğrenci, kafelerde hem sosyalleşmek hem de ders çalışmak için bulunurken bu tür ek ücretlendirmeler nedeniyle bu alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalıyor.

ÖĞRENCİLERDEN UYGULAMAYA TEPKİ Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenci olan ve Sabah'a konuşan Z. Kaya, bu durumun hem maddi hem de manevi olarak zorlayıcı olduğunu belirterek, "Bir kafeye gidip bir çay söyleyip ders çalışmak ya da arkadaşlarla sohbet etmek artık imkânsız hale geldi. Bazen de garsonlar bize sormadan çay bırakıyor. Bazen de çay içmesek bile masa ücreti ödüyoruz. Bu hem bütçemizi zorluyor hem de sosyalleşme kültürümüzü yok ediyor" dedi.

Kafeler “masa tarifesi” adında kendilerine yeni gelir kapısı buldu

Benzer şekilde, İstanbul Üniversitesi öğrencisi M. K, "Sürekli bir sipariş baskısı yaşıyoruz. Bir de üstüne masa tarifesi eklenince kafelerde vakit geçirmek artık lüks bir aktivite oldu. Özellikle üniversiteye çıkan sokaklarda hemen her kafede masa tarifesi var" diyerek uygulamayı eleştirdi.

Masa tarifesi uygulamasına alternatif olarak bazı işletmeler, belirli bir süreyi kapsayan indirimli paketler ya da öğrencilere özel üyelik sistemleri gibi çözümleri değerlendirmeye alıyor. Masa tarifesi ve sipariş zorunluluğu arasındaki denge, hem müşteriler hem de işletmeler için kritik bir sorun olmaya devam edecek gibi görünüyor.