Eski oyuncu Tolga Karel'den Ayşe Barım olayı hakkında bomba açıklamalar!

"BU AĞIN İÇİNDE İKİ TÜRK YAPIMCI DAHA VAR"

Karel, mesajında "Ağabey, bunların hepsi özel seçilmiş kişiler. İşin içinde Amerika lobisi ve Ermeni sermayesi var. O yüzden Disney, Netflix ve Amazon Türkiye'de. Bu ağın içinde iki Türk yapımcı daha var. Hepsinin Los Angeles'da evi bulunuyor, senede iki kere mutlaka orada toplanıyorlar.