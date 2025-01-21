21 Ocak 2025, Salı
Eski oyuncu Tolga Karel'den Ayşe Barım olayı hakkında bomba açıklamalar!
Yaprak Dökümü'nde Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan Tolga Karel, Ayşe Barım hakkında çıkan iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Karel, 'Ben konuşursam taş taş üstünde kalmaz' sözleriyle büyük yankı uyandırdı. Dizi sektöründeki tekelleşmeye yönelik isyanını da sıkça dile getiren Karel, son açıklamalarıyla da gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:39