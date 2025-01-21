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Eski oyuncu Tolga Karel'den Ayşe Barım olayı hakkında bomba açıklamalar!

Yaprak Dökümü'nde Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan Tolga Karel, Ayşe Barım hakkında çıkan iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Karel, 'Ben konuşursam taş taş üstünde kalmaz' sözleriyle büyük yankı uyandırdı. Dizi sektöründeki tekelleşmeye yönelik isyanını da sıkça dile getiren Karel, son açıklamalarıyla da gündeme oturdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:39
Eski oyuncu Tolga Karel’den Ayşe Barım hakkında bomba açıklamalar!

Rekabet Kurumu, son dönemde artan 'tekelleşme' ihbarları üzerine harekete geçerek menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Eski oyuncu Tolga Karel’den Ayşe Barım hakkında bomba açıklamalar!

Özellikle ünlü isimlerin menajerliğini yapan firmaların faaliyetleri yakından inceleniyor. Soruşturma kapsamında, ID İletişim'in ortaklarından Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialar da büyük yankı uyandırdı.

Eski oyuncu Tolga Karel’den Ayşe Barım hakkında bomba açıklamalar!

Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı ididaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği öne sürüldü.

Eski oyuncu Tolga Karel’den Ayşe Barım hakkında bomba açıklamalar!

Bu iddiaların ardından Rekabet Kurumu, 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. Sarıkaya tanık sıfatı ile ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı. Sarıkaya, ifadelerin doğru olmadığını belirtirken, Barım'ın mağduru olan ünlü isimler ise skandalları tek tek ifşa etmeye devam ediyor.

Eski oyuncu Tolga Karel’den Ayşe Barım hakkında bomba açıklamalar!

Bu isimler arasında, Yaprak Dökümü dizisiyle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tolga Karel de bulunuyor. Karel, 2017 yılında Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu, ilk olarak tır şoförlüğü yapmış ve daha sonra kendi lojistik firmasını kurarak iş dünyasına adım atmıştı.

Eski oyuncu Tolga Karel’den Ayşe Barım hakkında bomba açıklamalar!

"KONUŞURSAM SEKTÖRDE TAŞ TAŞ ÜSTÜNDE KALMAZ"

Karel, geçtimiz günlerde ise 'tekelleşme' iddialarına sosyal medya üzerinden ateş püskürmüştü.

Tolga Karel, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti.

"Bakıyorum da dizi ve televizyon sektöründe herkes bilip bilmeden konuşuyor anlayışla karşılıyorum ama sektörde yapılan haksızlıkları ben bir konuşursam sektörde taş taş üstünde kalmaz. Yıllardan beri devam eden bu mafya düzenine geç bile kalındı."

Eski oyuncu Tolga Karel’den Ayşe Barım hakkında bomba açıklamalar!

Karel, son olarak Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'a menajerlik ve dizi sektörüyle ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

Eski oyuncu Tolga Karel’den Ayşe Barım hakkında bomba açıklamalar!

"BU AĞIN İÇİNDE İKİ TÜRK YAPIMCI DAHA VAR"

Karel, mesajında "Ağabey, bunların hepsi özel seçilmiş kişiler. İşin içinde Amerika lobisi ve Ermeni sermayesi var. O yüzden Disney, Netflix ve Amazon Türkiye'de. Bu ağın içinde iki Türk yapımcı daha var. Hepsinin Los Angeles'da evi bulunuyor, senede iki kere mutlaka orada toplanıyorlar.

Eski oyuncu Tolga Karel’den Ayşe Barım hakkında bomba açıklamalar!

"BASİT BİR MENAJER MESELESİ DEĞİL"

Bu basit bir menajer meselesi değil. Türk toplumunu tekrar dizayn etme hareketi. Aynı şeyi Güney Kore'de yaptılar. Bak şimdi Güney Kore'de toplum ahlakı paramparça." dedi.

Eski oyuncu Tolga Karel’den Ayşe Barım hakkında bomba açıklamalar!

Tolga Karel

Eski oyuncu Tolga Karel’den Ayşe Barım hakkında bomba açıklamalar!

Tolga Karel