Menajer Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ifade verdi!

Gazetecilerin sosyal medyadaki Barım paylaşımını sorması üzerine Saban, "Ben daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok paylaşım yaptım. Sadece bu son olayla ilgili değil ve konu sadece Ayşe Barım değil. Bu daha çok sektörün sorunu diye düşünüyorum.