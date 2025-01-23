23 Ocak 2025, Perşembe
Menajer Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ifade verdi!
ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında, Deniz Işın'ın ardından oyuncu Nedim Saban da 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. İşte Saban'dan dikkat çeken açıklamalar...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:22