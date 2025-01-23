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Menajer Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ifade verdi!

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında, Deniz Işın'ın ardından oyuncu Nedim Saban da 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. İşte Saban'dan dikkat çeken açıklamalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:22
Menajer Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ifade verdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Menajer Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ifade verdi!

Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Menajer Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ifade verdi!

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın da "mağdur" olarak ifade vermişti.

Menajer Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ifade verdi!

Soruşturmada, oyuncu Nedim Saban da "tanık" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Menajer Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ifade verdi!

Saban, İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayşe Barım soruşturması ile ilgili çağırıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum." dedi.

Menajer Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ifade verdi!

Gazetecilerin sosyal medyadaki Barım paylaşımını sorması üzerine Saban, "Ben daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok paylaşım yaptım. Sadece bu son olayla ilgili değil ve konu sadece Ayşe Barım değil. Bu daha çok sektörün sorunu diye düşünüyorum.

Menajer Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ifade verdi!

Yetiştirdiğim öğrencilerin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz olurum. O yüzden duyarlı olduğum bir konu, dizi ve sinema sektörünü çok bilmediğim için daha çok tiyatro konuştuk." ifadesini kullandı.