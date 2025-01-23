Yönetmen İsmail Güneş'ten Ayşe Barım'a tepki: "Sektörü ele geçirdiler"

Onun da dizide rol alacaksın vaadiyle vazgeçirdiler. Bir takım zorluklara rağmen filmi çektim. Hatta rol alan oyuncuların Ayşe Barım ile alakaları var mı diye araştırdım. Bu durum film bittikten sonra da devam etti. Filmi vizyona sokmakta da zorlandık. Çok az salonda girdi film. Dağıtıcı firmaları ikna etmek de bile zorlandık. Bunda da Barım'ın parmağı olduğunu düşünüyorum. Ayşe Barım'ın üstten ve tehditkar bir tavrı var. Kendinden olmayana her şeyi yapmaya hak görüyor. Aslında ben bunu açıklamayı da düşünmüyordum ama Halit'in, Barım'a yönelik onu savunan konuşmasını görünce ben de açıklamak istedim. Benim Barım ile ilgili yaşadığım bir ikinci olay daha var.