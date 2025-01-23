23 Ocak 2025, Perşembe
Yönetmen İsmail Güneş'ten Ayşe Barım'a tepki: "Sektörü ele geçirdiler"
Menajerlik ajansı ID İletişim'in kurucusu Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma gündemdeki yerini korurken, yönetmen İsmail Güneş de Ayşe Barım hakkında dair çarpıcı iddialarda bulundu. Barım yüzünden iki projesinin zarar gördüğünü söyleyen Güneş, 'Sinema ve dizi sektörü Ayşe Barım ve onun gibi 5-6 kişi tarafından ele geçirilmiş vaziyette' dedi.
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:03