Haberler Tıkla Haberleri Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor! Deniz Işık mağdur sıfatıyla ifade verecek

Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor! Deniz Işık mağdur sıfatıyla ifade verecek

Türkiye gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Deniz Işın mağdur sıfatıyla yarın (21 Ocak Salı) ifade için savcılığa çağrıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.01.2025 17:22 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 17:28
ABONE OL
Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor! Deniz Işık mağdur sıfatıyla ifade verecek
Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

Menajer Ayşe BarımMenajer Ayşe Barım

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü getirilmiş, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yalanlamıştı.

Oyuncu Deniz IşınOyuncu Deniz Işın

DOSYANIN İLK MAĞDURU

Ayşe Barım ile ilgili çeşitli iddiaların ortaya atılmasının ardından oyuncu Deniz Işın da tartışmaya dahil olarak Barım'ın işlerine engel olmaya kalktığını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."

Oyuncu Deniz IşınOyuncu Deniz Işın

Işın, yarın ( 21 Ocak Salı) saat 11.00'de savcılığa ifade verecek.

Perçem’den Barım açıklaması: Gücü korkutucuPerçem’den Barım açıklaması: Gücü korkutucu PERÇEM'DEN BARIM AÇIKLAMASI: GÜCÜ KORKUTUCU
Gizli bir grubun üyesi mi? Şok iddia...Gizli bir grubun üyesi mi? Şok iddia... GİZLİ BİR GRUBUN ÜYESİ Mİ? ŞOK İDDİA...
Tehdit edildi mi? İfadesi ortaya çıktıTehdit edildi mi? İfadesi ortaya çıktı TEHDİT EDİLDİ Mİ? İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
5 milyon dolar mı aldı? İfade verdi...5 milyon dolar mı aldı? İfade verdi... 5 MİLYON DOLAR MI ALDI? İFADE VERDİ...
Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı!Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı! ÜNLÜ OYUNCU İFADEYE ÇAĞRILDI!
Ayşe Barım hakkında flaş karar!Ayşe Barım hakkında flaş karar! AYŞE BARIM HAKKINDA FLAŞ KARAR!
Ekmeğimle oynadılarEkmeğimle oynadılar "EKMEĞİMLE OYNADILAR"

SON DAKİKA