Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor! Deniz Işık mağdur sıfatıyla ifade verecek

Oyuncu Deniz Işın

DOSYANIN İLK MAĞDURU

Ayşe Barım ile ilgili çeşitli iddiaların ortaya atılmasının ardından oyuncu Deniz Işın da tartışmaya dahil olarak Barım'ın işlerine engel olmaya kalktığını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:



"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."