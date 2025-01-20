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Maltepe'de kan donduran ölüm! Pompalı tüfekle fotoğraf çekmek isterken arkadaşını vurdu

İstanbul Maltepe'de akşam saatlerinde 16 yaşındaki pompalı tüfekle fotoğraf çekilmek istedi. O esnada atlayan pompalı tüfeğin saçmaları 16 yaşındaki çocuğa isabet etti. Dehşet dolu dakikalarda vurulan şahıs hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.01.2025 23:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 00:21
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MALTEPE’DE KAN DONDURAN ÖLÜM!

İstanbul Maltepe'de 17 yaşındaki çocuk, oto galeride pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken kazara yanındaki arkadaşını vurdu. Vurulan çocuk hayatını kaybetti.

POMPALI TÜFEKLE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

POMPALI TÜFEK BİR ANDA PATLADI

Olay, saat 20.00 sularında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, M.A.Y.P. (16) isimli çocuk pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken bir anda silah patladı.

16 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Berat Işık (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek, incelemeler yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından Berat Işık'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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