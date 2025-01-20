Kayseri’de korkunç olay! 7 yaşındaki oğlunu silahla vurup kendisini eve kilitledi

Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen baba, yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmasının ardından polise teslim oldu.
Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tüfekle vurarak yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SABIKALI ÇIKTI
Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi.