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Kayseri’de korkunç olay! 7 yaşındaki oğlunu silahla vurup kendisini eve kilitledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. V.K. isimli baba, bilinmeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlunu tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen baba, yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmasının ardından polise teslim oldu.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.01.2025 17:01
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Kayseri’de korkunç olay! 7 yaşındaki oğlunu silahla vurup kendisini eve kilitledi

Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen baba, yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmasının ardından polise teslim oldu.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tüfekle vurarak yaraladı.

Kayseri'de bir kişi 7 yaşındaki oğlunu vurup kendisini eve kilitledi! Olay yerinden görüntüKayseri'de bir kişi 7 yaşındaki oğlunu vurup kendisini eve kilitledi! Olay yerinden görüntü

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'de bir kişi 7 yaşındaki oğlunu vurup kendisini eve kilitledi! Olay yerinden görüntüKayseri'de bir kişi 7 yaşındaki oğlunu vurup kendisini eve kilitledi! Olay yerinden görüntü

SABIKALI ÇIKTI

Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi.

Kayseri'de bir kişi 7 yaşındaki oğlunu vurup kendisini eve kilitledi! Olay yerinden görüntüKayseri'de bir kişi 7 yaşındaki oğlunu vurup kendisini eve kilitledi! Olay yerinden görüntü

4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA İKNA OLDU

Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, psikolog eşliğinde yaklaşık 4 saatlik çalışmayla V.K'yi ikna ederek evden çıkarttı.

Polise teslim olduktan sonra gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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