Kayseri’de korkunç olay! 7 yaşındaki oğlunu silahla vurup kendisini eve kilitledi

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tüfekle vurarak yaraladı.

Kayseri 'de 7 yaşındaki oğlunu silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen baba, yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmasının ardından polise teslim oldu.

Kayseri'de bir kişi 7 yaşındaki oğlunu vurup kendisini eve kilitledi! Olay yerinden görüntü

Kayseri'de bir kişi 7 yaşındaki oğlunu vurup kendisini eve kilitledi! Olay yerinden görüntü

SABIKALI ÇIKTI

Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi.