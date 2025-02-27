Bolu’daki ölüm oteli yangınında kahreden detay: Camların önünde vefat etmişler!

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

İTFAİYE MERDİVENİNE GÖRE RUHSAT

İtfaiyenin güçlendirilmesi kesinlikle gerekli. Yani şöyle bir durumla karşılaşmak her zaman var: Bina yüksekliği ile ildeki itfaiye merdiveninin yüksekliği mutlaka değerlendirilmeli bir ilde ruhsat verilirken... 'Akıllı binalar' vesaire adı altında bir şeyler söyleniyor ama teknolojik bir hata olması durumunda ya da teknik bir hatanın olması durumunda oradaki sistemin çalışmaması hâlinde... Sizin elinizdeki yangın merdiveni 14 katlı, ilinizde var 28 katlı bina, geriye kalan 14 katı ne yapacağız?