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Bolu’daki ölüm oteli yangınında kahreden detay: Camların önünde vefat etmişler!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde yaşanan yangın faciası 85 milyonun yüreğini yakarken, 78 kişi hayatını kaybetti. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, Kartalkaya'daki yangınla ilgili detayları aktarırken, "Vatandaşlarımız daha çok camların önünde vefat etmişti. ‘Acaba atlayabilir miyim?’ demiş. Dumandan zehirlenmiş ve camın önünde de kalmış.” dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:33
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Bolu’daki ölüm oteli yangınında kahreden detay: Camların önünde vefat etmişler!

78 vatandaşın hayatını kaybettiği otel yangını için kurulan TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu, olay yerine gidip incelemelerde bulundu. Kartalkaya Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok, "olaylara tarafsız bakabilmek için" valilik ya da belediyeye haber vermediklerini söyledi.

MUTFAK YANGIN TÜPÜ YOKTU İDDİASI


Sabah'ın haberine göre Komisyonun toplantısında Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin çarpıcı bilgileri paylaştı:

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA) Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

NE ZAMAN GİDİLDİ?

Grand Kartal Otel yangını 21 Ocak'ta saat 03.27'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Kartalkaya Jandarma Karakolu 4, sağlık ekipleri 46, itfaiye 57 dakika sonra olay yerine ulaştı. AFAD, ihbarın ardından 55 dakika sonra bölgeye ulaştı.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA) Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

"CAMLARA YAKIN VEFAT ETMİŞLER"

AFAD'ın ilk giden ekibi , 15 kişiyi merdivenle tahliye etti. 78 yerine artı 15 kişi daha olabilirdi. Otelde vatandaşların birçoğu farklı farklı alanlara kaçışmış odalardan. Daha çok camların önünde vefat etmişti vatandaşlarımız. 'Acaba atlayabilir miyim?' demiş. Dumandan zehirlenmiş ve camın önünde de kalmış.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA) Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

YANGINA MÜDAHALE!

AFAD bölgeye 26 araç ve 105 personel sevk etti. Yangına 171 araç ve 533 personelle müdahale edildi. 12 katlı otelin 77 odasında konaklama vardı. 77 odada 238 misafir kalıyordu. 100 çalışanla o gün akşam itibarıyla 338 vatandaşımız otelde konaklamaktaydı. Çalışanların büyük çoğunluğu kot altındaydı.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA) Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

İTFAİYENİN AFAD'A BAĞLANMASI

(İtfaiyenin AFAD'a bağlanması yönündeki görüşler üzerine) Kapasiteler artırılmalı, itfaiyeler güçlendirilmeli. Bunların hepsine varız. Hepsi AFAD'ın altında olsun dediğimiz zaman, AFAD, yönetilmekten çıkar... Gelişmiş ülkelerde, Avrupa Birliği normlarında itfaiyede yerel yapılanma, her tarafta yerel yapılanma.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA) Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

İTFAİYE MERDİVENİNE GÖRE RUHSAT

İtfaiyenin güçlendirilmesi kesinlikle gerekli. Yani şöyle bir durumla karşılaşmak her zaman var: Bina yüksekliği ile ildeki itfaiye merdiveninin yüksekliği mutlaka değerlendirilmeli bir ilde ruhsat verilirken... 'Akıllı binalar' vesaire adı altında bir şeyler söyleniyor ama teknolojik bir hata olması durumunda ya da teknik bir hatanın olması durumunda oradaki sistemin çalışmaması hâlinde... Sizin elinizdeki yangın merdiveni 14 katlı, ilinizde var 28 katlı bina, geriye kalan 14 katı ne yapacağız?

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA) Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

AFET PLANINDA YANGIN UYARISI

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da "Yangın sonrasında en yakın güvenlik noktası veya olay yerine intikal edebilecek en yakın birim hangisi ise bildirime ondan başlandığını görüyoruz. Jandarma, itfaiye, sağlık ve koordinasyondan sorumlu AFAD'a bilgi verilmiştir. Çevre illerden itfaiye ve diğer destekler istenmiştir" dedi.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA) Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

Pehlivan, daha önce hazırlanan Bolu'nun İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında itfaiye birimi olmayan veya itfaiyeye uzak 20 noktaya su tankeri ve itfaiye birimi kurulması yönünde tespitlerde bulunulduğunu anlattı.

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