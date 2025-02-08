"Grand Kartal Otel kaçak" haberlerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan jet yalanlama
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamuoyuna yansıya 'Grand Kartal Otel kaçak' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Bolu Kartakaya'da meydana gelen otel faciasına ilişkin önemli bir duyuru yapıldı.
"BELGELER SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ"
"Grand Kartal Otel kaçak" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır.
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