Kamu işçisine günlük 1800 TL talebi! Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamudaki yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılmasını ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesini talep etti. İki konfederasyon, kamu işçilerinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamu işçisinin en düşük günlük ücretinin 1800 TL olmasını talep etti (AA) Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi. Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

Talep taslağında toplam 21 madde olduğu öğrenildi. (AA)



İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.



Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.

"FEDAKARLIK ÇALIŞANDAN OLMAZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, taslak çalışmalarını işçilerin yaşadığı ekonomik kayıpları göz önünde bulundurarak HAK-İŞ ile ortaklaşa hazırladıklarını belirterek, taleplerini 21 madde altında toplayıp Bakanlığa sunduklarını söyledi.



Temennilerinin masada uzlaşıyla imzalanması yönünde olduğunu ifade eden Ağar, şöyle konuştu: "Greve gittiğimiz dönemler de oldu, grev kolay mesele değil ama işçinin en son gideceği yer grevdir. Bizim isteğimiz müzakere yapılması, işçilerin geçim koşulları dikkate alınıp, orta yolun bulunmasıdır. Kamu işverenleri adına TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), sunduğumuz taslağı inceleyip, bize dönüş yapacak. Bu metin üzerinde müzakeremizi yapacağız. 'Ülkenin durumu şöyle ya da böyle' denebilir ama fedakarlık çalışandan olmaz."