Grand Kartal Otel’in çalışanları patron Halit Ergül'ü yalanladı! Bolu'daki faciada yeni detaylar
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde yaşanan yangın faciası 85 milyonun yüreğini yaktı. 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel'in patronu Halit Ergül'ün ifadesindeki her yalan tek tek çürüyor. Otelde 24 saat güvenlik görevlisi olduğunu ve yangın durumunda ikaza basıldığını öne süren Ergül'ün sözlerini ifade veren çalışanları yalanladı.
Açık unutulan cihazlardan dumanların yükselmeye başladığı, otelde güvenlik odası ve güvenlik görevlisinin de bulunmaması nedeniyle fark edilmeyen dumanların yangına sebebiyet verdiği belirlendi.
Patron Halit Ergül'ün "Otelde 24 saat güvenlik görevlileri bulunur, yangında ikaza basarlar" diye sorumlu gösterdiği güvenlik görevlisinin de gece çalışmadığı diğer çalışanların ifadeleriyle yalanlandı.
238 kişinin gece konakladığı otelde sadece resepsiyonda iki kişinin kaldığı, mutfak bölümünde de gece ekmek ve kahvaltı hazırlamaya gelen 4 çalışanın bulunduğu ortaya çıktı.
YANGIN BÜYÜDÜ
Sabah'ın haberine göre Bolu Kartalkaya'da Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ihmaller zinciri tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor.
Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, yangının ilk çıkış noktası da belirlenmiş oldu. Grand Kartal Otel'deki güvenlik kameralarının yangının çıkış anında kayıtta olduğu ve kayıt cihazlarının yangında zarar görmediği saptandı.
İncelenen görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde otelin 4'üncü katında bulunan restoran bölümünden yangının çıktığı, burada show bölümü olarak adlandırılan noktada, kahvaltılarda omlet ve yumurta hazırlanan cihazlardan dumanların yükseldiği görüldü.
Otelin elektrikleri kesilinceye kadar güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, burada açık unutulan pişirme ızgarasından dumanların yükselmeye başladığı, daha sonra yangının başladığı ve o bölümde kimse olmadığı için yangının büyüdüğü belirlendi.
GÖRÜNTÜLER ŞÜPHELİLERE GÖSTERİLDİ
Otel Müdürü Zeki Yılmaz'a savcılık sorgusunda dumanların başladığı görüntüler de izletildi. Yılmaz ifadesinde, "Bana göstermiş olduğunuz video 4'üncü katta bulunan ve az önce belirttiğim restoran kısmına aittir. Bu videoda dumanın çıktığı yer ise show olarak tabir edilen ve kahvaltılarda omlet ve yumurta tarzı şeylerin yapıldığı alandır. Bu alan mutfağa ve mutfakta çalışan aşçılara aittir. Show denilen bu alanda ısıtma ve pişirme işleminde kullanılan aletler vardır. Bu aletlerin fişlerinin normal şartlarda takılı olmaması gerekir. Kullanılacağı zaman fişin takılması gerekir. Aşçıbaşının olay tarihinde bu alan için kimi görevlendirdiğini bilmiyorum" dedi.
Gece kahvaltı hazırlayan ustalardan Faysal Yaver'e de görüntüler gösterildi. Yaver, "Mutfak ve restoran bölümü ayrıdır. Restoran bölümünde gece çalışan yoktur. Bana göstermiş olduğunuz restoran bölümüne ait videoda duman çıktığı gözüken bölüm, garsonların sorumlu ve görevli olduğu tabak ısıtma cihazının bulunduğu yerdir. Duman, bu cihazın bulunduğu yerden çıkıyor gözüküyor. Bu bölümle ne benim ne de ekmekçi olan diğer ustaların işi yoktur" dedi.
"YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BULAMADIM"
Otelde fırıncı olarak çalışan Mehmet Gündüz de gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Fırın bölümde ekmekçi olarak çalışan Gündüz, olayın yaşandığı gece saat 23:00 ile 00:00 arasında vardiyasını devraldığını, yanında 3 usta ile birlikte çalıştıklarını, gece 03:00 ile 04:00 arasında Yusuf usta ile birlikte olduklarını anlattı.
Kendisinin donut (tatlı bir çörek) hamuru hazırladığını, Yusuf ustanın ise ürünleri dizmeye başladığını anlatan Gündüz, "Sonrasında Yusuf usta molaya çıkacağını söyledi. Molaya çıkacağı sırada restoran bölümünde Yusuf usta yangın olduğunu söyledi. Mehmet usta, 'Yangın var' diye bağırdı. Ben de yangın tüpü aramaya başladım ancak bulunduğum kısımda yangın tüpü bulamadım. Yusuf usta resepsiyon kısmına yangın alarmlarının çalması için çıktı. Ben yangının nereden çıktığını görmedim. Merdivenlerden aşağı doğru koşmaya başladım. Bu sırada da 'yangın var' diye bağırdım. Kapılara da bu sırada vurmaya başladım. Katlarda yangın butonu göremedim. Katlarda yangın tüpleri de bulamadım. Zemin katta bulunan garaj kısmında otelin dışına çıktım. Binanın piste bakan cephesinin alev aldığını gördüm. Yan tarafta bulunan Kartal Otel'den yatak taşıyarak atlayan kişileri kurtulması için yumuşak bir zemin oluşturmaya çalıştım. Sonrasında olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin saat kaçta geldiklerini tam hatırlamıyorum" dedi.
OTEL SAHİPLERİNİN YALANI İFŞA OLDU
Otelin sahibi Halit Ergül'ün sorumluğu üzerlerine atmaya çalıştığı, iddia ettiğinin aksine güvenlik görevlilerinin de otelde hiç çalışmadığı ortaya çıktı.
Halit Ergül ifadesinde, "Kendi güvenlik özel güvenlik birimimiz vardır. Bunlar 24 saat otelin içerisinde gezerler. Her yönden otelin güvenliğini sağlarlar. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler. Sağlık ile ilgili bir sorun olduğunda ilgili birime bilgi verirler" demişti. 238 kişinin konakladığı otelde ne güvenlik odası ne de güvenlik görevlisinin gece çalışmadığı ifadelerle tespit edildi. Fırında çalışan ustalara soruşturma savcısı tarafından otelde güvenlik görevlisi olup olmadığı soruldu. Ekmek ustası Mehmet Gündüz, "Ben olay anında güvenlik görevlisi görmedim. Otelinde bildiğim kadarıyla gündüz çalışan bir güvenlik görevlisi var. İsmini Mehmet olarak bilirim. Soy ismini bilmiyorum" dedi.
Geceleri kahvaltı hazırlayan ustalardan Faysal Yaver de, "Otelde yangın için görevlendirilen diye bana tanıtılan kimse yoktur. Ben böyle birini bilmiyorum ancak bana gece çalıştığım için 2 kişiye yemek vermem söylendi. Bu kişiler de resepsiyonda çalışan gecelik görevlilerdi. Bunun dışında katlardan sorumlu herhangi bir görevli ben bilmiyorum. Bu resepsiyonda 2 kişi genel olarak hazırlanan yiyeceği alır giderdi. Ben otelde geceleri çalışan bir güvenlik görevlisi görmedim. Olsaydı eğer gece çalıştığı için bizden yiyecek alırdı" dedi.