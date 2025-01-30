Grand Kartal Otel’in çalışanları patron Halit Ergül’ü yalanladı! Bolu’daki faciada yeni detaylar

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

GÖRÜNTÜLER ŞÜPHELİLERE GÖSTERİLDİ



Otel Müdürü Zeki Yılmaz'a savcılık sorgusunda dumanların başladığı görüntüler de izletildi. Yılmaz ifadesinde, "Bana göstermiş olduğunuz video 4'üncü katta bulunan ve az önce belirttiğim restoran kısmına aittir. Bu videoda dumanın çıktığı yer ise show olarak tabir edilen ve kahvaltılarda omlet ve yumurta tarzı şeylerin yapıldığı alandır. Bu alan mutfağa ve mutfakta çalışan aşçılara aittir. Show denilen bu alanda ısıtma ve pişirme işleminde kullanılan aletler vardır. Bu aletlerin fişlerinin normal şartlarda takılı olmaması gerekir. Kullanılacağı zaman fişin takılması gerekir. Aşçıbaşının olay tarihinde bu alan için kimi görevlendirdiğini bilmiyorum" dedi.

Gece kahvaltı hazırlayan ustalardan Faysal Yaver'e de görüntüler gösterildi. Yaver, "Mutfak ve restoran bölümü ayrıdır. Restoran bölümünde gece çalışan yoktur. Bana göstermiş olduğunuz restoran bölümüne ait videoda duman çıktığı gözüken bölüm, garsonların sorumlu ve görevli olduğu tabak ısıtma cihazının bulunduğu yerdir. Duman, bu cihazın bulunduğu yerden çıkıyor gözüküyor. Bu bölümle ne benim ne de ekmekçi olan diğer ustaların işi yoktur" dedi.