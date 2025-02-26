Bolu’daki yangın faciasında yeni detaylar! Grand Kartal Otel’e 5 kez yaptırım uygulanmış

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'BAKANLIK TESİSİN TÜRÜ VE SINIFINI BELİRLER'

Alpaslan, Kartalkaya bölgesinin, belediye mücavir alan sınırları dışında olması sebebiyle Bolu İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanı içinde olduğunu hatırlatarak, "Grand Kartal Otel'in iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ilk olarak 2007 yılında Bolu İl Özel İdaresi tarafından verilmiş, 2015 yılında da aynı idare tarafından yeniden düzenlenmiştir. Bir tesisin, konaklama tesisi olup olamayacağına iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idare karar verebilir." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık tarafından sadece konaklama tesisinin türü ve sınıfı belirlenmektedir. Bir otelin uymak zorunda olduğu imar mevzuatı, çevre mevzuatı, yangından korunma mevzuatı, vergi mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği gibi çok sayıda mevzuat bulunmaktadır. Bu mevzuatlarda yer alan kurallara uyulup uyulmadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından denetlenir. Turizm Teşvik Kanunu'nun 30'uncu maddesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oteller üzerindeki denetim yetkisi 'Belge talebinde bulunan işletmelerin belgelendirilmesine esas denetimlerinin, belgeli yatırım ve işletmelerin niteliklerine ilişkin denetimlerin yapılması ve işletmelerin sınıflandırılması' olarak tanımlanmıştır."

'YANGIN DENETİMİ İLGİLİ KURUMLARIN YETKİSİNDE'

Alpaslan, Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 18'inci maddesi uyarınca, belgeli turizm işletmelerinde temizlik, intizam, servis, fiyat, idare ve işletme, belge almaya esas olan vasıflarla, personel niteliklerinin tespit ve denetimi yetkisinin bakanlığa ait olduğunu, sağlık ve çevre kirliliği ile ilgili denetimlerin, görevli kamu kurum ve kuruluşların tabip ve sağlık elemanlarınca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili denetimlerin ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren kamu kurumu tarafından yapıldığını anlattı.