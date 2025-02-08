Kartalkaya faciasında şoke eden rapor ortaya çıktı! İl Özel İdaresi Grand Kartal Otel’i 5 kez denetlemiş ama…

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketindeki kayıplar 7'den 70'e Türkiye'de herkesin canını yaktı. Faciada 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti.
O RAPOR ORTAYA ÇIKTI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam ederken, SABAH, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapora ulaştı.
İL ÖZEL İDAREDEN 8 İSME İNCELEME
Bolu Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, Ruhsat ve Denetim eski Müdürü Mehmet Özel, Şef Ahmet Karaaslan, Gıda Mühendisi Muhammed Yılmaz, Çevre Sağlık Teknisyeni Cemal Yılmaz ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü eski memuru Davut Akgül hakkında idari inceleme başlatıldı.
GEREKLİ İNCELEMELER TAM ANLAMIYLA YAPILMADI
Yangının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, 2007 yılında verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatının, otelin işletmecisi tarafından yapılan başvurunun ardından gerekli belgeler alınarak düzenlendiği ancak otelin faaliyetleri boyunca ruhsatın güncellenmesi gerektiği durumlarda gerekli incelemelerin tam anlamıyla yapılmadığı ortaya çıktı.
ÖLÜM OTELİ 5 KEZ DENETLEMİŞ
Rapora göre, Bolu İl Özel İdaresinin 2011, 2016, 2019, 2021 ve 2024 yıllarında ölüm otelini beş kez denetlediği ancak bu denetimlerin ağırlıklı olarak hijyen, sağlık ve gıda güvenliği ile sınırlı kaldığı, yangın güvenliği ve tahliye önlemleri gibi kritik unsurların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmediği yangın çıkışlarının uygunluğu, tahliye yolları ve yangın söndürme sistemleriyle ilgili eksikliklerin zamanında tespit edilip giderilmediği ortaya çıktı.
GEREKLİ TEDBİRLER ALINMADI
İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişlerince oluşturulan raporda, Bolu İl Özel İdaresi'nin ruhsatlandırma sürecinde yangın güvenliğiyle ilgili belgelerin güncellenmesi için yeterli tedbirleri almadığı, Denetimlerin büyük oranda hijyen ve çevre sağlığı konularına odaklandığı, teknik denetimlerin eksik bırakıldığı vurgulandı.
İL ÖZEL İDAREDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.