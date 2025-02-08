Kartalkaya faciasında şoke eden rapor ortaya çıktı! İl Özel İdaresi Grand Kartal Otel’i 5 kez denetlemiş ama…

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

ÖLÜM OTELİ 5 KEZ DENETLEMİŞ

Rapora göre, Bolu İl Özel İdaresinin 2011, 2016, 2019, 2021 ve 2024 yıllarında ölüm otelini beş kez denetlediği ancak bu denetimlerin ağırlıklı olarak hijyen, sağlık ve gıda güvenliği ile sınırlı kaldığı, yangın güvenliği ve tahliye önlemleri gibi kritik unsurların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmediği yangın çıkışlarının uygunluğu, tahliye yolları ve yangın söndürme sistemleriyle ilgili eksikliklerin zamanında tespit edilip giderilmediği ortaya çıktı.