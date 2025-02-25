Kartalkaya’daki otel yangını faciasında yeni gelişme! Araştırma Komisyonu AFAD yetkililerini dinledi: Acı olaylara tanık olduk

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"ÇEVRE İTFAİYELERE BİLGİ VERİLDİ"

Milletvekillerinin soruları üzerine söz alan AFAD Başkanı Pehlivan, AFAD'ın, devletin genç bir kurumu olduğunu vurguladı.

Tüm acil çağrıların 112 çatısı altında toplandığını hatırlatan Pehlivan, buraya gelen ihbarların konusuna göre ilgili kurumlara yönlendirildiğini ifade etti.

Ali Hamza Pehlivan, otel yangını sonrasında da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar geldiğini anımsatarak, "Yangın sonrasında en yakın güvenlik noktası veya olay yerine intikal edebilecek en yakın birim hangisi ise bildirime ondan başlandığını görüyoruz. Jandarma, itfaiye, sağlık ve koordinasyondan sorumlu AFAD'a bilgi verilmiştir." dedi.

Yangın sonrasında bölgedeki itfaiyenin yetersiz ya da eksik kalabileceğinden hareketle çevre itfaiye birimlerine haber verildiğini ifade eden Pehlivan, daha önce hazırlanan Bolu'nun İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında itfaiye birimi olmayan veya itfaiyeye uzak 20 noktaya su tankeri ve itfaiye birimi kurulması yönünde tespitlerde bulunulduğunu anlattı.

Sunumların ve milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İçişleri Bakanlığının ön inceleme raporunun isteneceğini bildirdi.