Kartal Belediyesi’ne ’usulsüzlük’ soruşturması! CHP’li başkan Gökhan Yüksel’e görevi kötüye kullanma suçundan iddianame

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel

Hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı'nca yapılan teftişe de yer verildi. İddianamede, Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin tamamında hukuka aykırı olarak davranıldığı belirtildi. 44 adet ihalenin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, yüklenicilere rekabetsiz bir ortamda çok cüzi pay artışları ile kiracı olma hakkı sağlandığı ve idare adına ise taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin önüne geçilmek suretiyle muhtemel zararlar doğmasına sebebiyet verdiği anlatılarak şüpheliler yönünden kamu davası açılması gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşacak delil elde edildiği yer verildi.