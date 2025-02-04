Kartal Belediyesi'ne 'usulsüzlük' soruşturması! CHP'li başkan Gökhan Yüksel'e görevi kötüye kullanma suçundan iddianame
CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 sanık için belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianamede hazırlandı. İddianamede Yüksel ile birlikte 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 yılları arasında, belediyeye ait 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kanunu'nun 51'inci maddesi hükümlerine aykırı olarak kiraya verilerek şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı'nca yapılan teftişe de yer verildi. İddianamede, Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin tamamında hukuka aykırı olarak davranıldığı belirtildi. 44 adet ihalenin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, yüklenicilere rekabetsiz bir ortamda çok cüzi pay artışları ile kiracı olma hakkı sağlandığı ve idare adına ise taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin önüne geçilmek suretiyle muhtemel zararlar doğmasına sebebiyet verdiği anlatılarak şüpheliler yönünden kamu davası açılması gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşacak delil elde edildiği yer verildi.
"SAVUNMALARA İTİBAR EDİLMEDİ"
İddianamede, bahsi geçen eylemler ile alakalı savunmaları alınan şüphelilerin suçlamaları kabul etmeyerek haklarında takipsizlik kararı verilmesini talep ettiler fakat mevcut deliller ile çelişen ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmalara itibar edilmediği bildirildi.
Belediye Başkanı olan şüpheli Gökhan Yükselin, birçok ihale onay belgesini 'ita amiri' sıfatıyla uygun bularak onayladığı ve bu suretle hukuka aykırı olarak pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği iddianamede yer verildi. İhalelerin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak ortamda gerçekleştiği belirtildi.
HAPİS İSTEMİ!
Şüpheli Gökhan Yüksel'inde aralarında bulunduğu 19 şüphelinin 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 2 şüpheli için ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
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