Tarihe Kestel Kalesi'nde yangın! Tarihin izleri yerini "kara ise" bıraktı

Bursa'nın simgelerinden biri olan ve Osman Bey zamanında Yenişehir-Bursa arasında Dimboz Muharebesi sonucunda 1306 yılında fethedilen tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan bir barakada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Kestel Kalesi'nde bulunan bir barakada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı (İHA)

Bölgede yaşayan vatandaşlar kaleden yükselen alevleri fark ettiği gibi 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zamanla yarışan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çok geçmeden kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi (İHA)

Fakat kalenin tepesinde bulunan baraka adeta küle döndü. Yangın nedeniyle asırlık kalede tahribat meydana geldi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgede olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, kalede oluşan tahribat havadan görüntülendi.

Kalede oluşan tahribat havadan görüntülendi (İHA)

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Dün sabah meclis üyelerimizle tarihi Kestel Kalesi'ni gezdik. Akşam 21.36 sıralarında yangın çıktı. Burası mahkemelikti, bu yüzden biz de buraya müdahalede bulanamıyorduk. Bugün de buraya gelip incelemelerde bulunduk. Buradaki tahribatı düzeltmek için çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacağız" diye konuştu.