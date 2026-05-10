Özgür Özel’in genel başkanlığı tehlikede mi? Özkan Yalım’ın itirafları başını yakabilir

CHP'de yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla birlikte parti içi rüşvet tartışmaları da gündemdeki yerini aldı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek cephesinden gündeme gelen iddialar, Genel Başkan Özgür Özel'i hem hukuki hem de siyasi açıdan zor durumda bıraktı. Kayıt dışı para transferlerinden belediye bütçesiyle yapılan lüks araç tadilatlarına kadar uzanan iddialar partideki bölünme ve kurultayın iptali tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, gündeme gelen iddiaların siyasi yasak ve hapis cezasına kadar uzanabilecek hukuki sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

HUKUKİ KISKAÇ: 6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmanın hukuki boyutunu A Haber canlı yayınında değerlendiren Avukat Mehmet Yılmazer, "Özkan Yalım'ın makam aracının tefrişatı için belediye kaynaklarını kullandığına dair itirafları, Siyasi Partiler Kanunu'nun 66. maddesine açıkça aykırıdır. Kamu kaynağı kullanılarak bir siyasi partiye bağışta bulunulması yasa dışı bir suçtur ve kanunun 116. maddesi gereği sorumlulara 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülür" ifadelerini kullandı.

Yılmazer, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in 1 milyon euro tutarındaki para transferi iddialarına da değinerek, "Bu paranın uçakla transfer edilerek genel merkezde bir parti sorumlusuna verildiği iddiası kayıt dışı bağış şüphesini güçlendiriyor. Bu gelişmeler Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki mutlak butlan dosyasını doğrudan etkileyecektir" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

CHP'DE DEPREM ETKİSİ: PARA İLE DELEGE AVI

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ise CHP içindeki derin bölünmeye ve iddia edilen pazarlıklara dikkat çekti. Erandaç, "CHP'de şu an büyük bir deprem yaşanıyor. Özkan Yalım'ın Özgür Özel'in Mercedes aracının masraflarını karşıladığı, eşine ve kendisine değerli hediyeler verdiği iddiaları partiyi karıştırmış durumda. En çarpıcı iddia ise 1 milyon 200 bin liranın kongre sırasında delegelere dağıtılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Erandaç, para transferlerinin detaylarına yönelik ise "Özkan Yalım'ın 200 bin lirayı Manisa'da bir duvarın üzerine bıraktığı, 1 milyon lirayı ise çanta ile kongre salonuna getirdiği yönündeki iddialar savcılık tarafından inceleniyor. Bu tablo, Özgür Özel'i istifaya kadar götürebilecek bir mekanizmayı tetikleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.