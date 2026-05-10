Özgür Özel’in genel başkanlığı tehlikede mi? Özkan Yalım’ın itirafları başını yakabilir
CHP'de Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itirafları parti içinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. A Haber canlı yayınında değerlendirmede bulunan Avukat Mehmet Yılmazer, iddiaların hem parti yönetimi hem de devam eden hukuki süreç açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Yılmazer, “Kamu kaynağı kullanılarak bir siyasi partiye bağışta bulunulması yasa dışı bir suçtur ve kanunun 116. maddesi gereği sorumlulara 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülür” ifadelerini kullandı.
CHP'de yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla birlikte parti içi rüşvet tartışmaları da gündemdeki yerini aldı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek cephesinden gündeme gelen iddialar, Genel Başkan Özgür Özel'i hem hukuki hem de siyasi açıdan zor durumda bıraktı. Kayıt dışı para transferlerinden belediye bütçesiyle yapılan lüks araç tadilatlarına kadar uzanan iddialar partideki bölünme ve kurultayın iptali tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, gündeme gelen iddiaların siyasi yasak ve hapis cezasına kadar uzanabilecek hukuki sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
HUKUKİ KISKAÇ: 6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmanın hukuki boyutunu A Haber canlı yayınında değerlendiren Avukat Mehmet Yılmazer, "Özkan Yalım'ın makam aracının tefrişatı için belediye kaynaklarını kullandığına dair itirafları, Siyasi Partiler Kanunu'nun 66. maddesine açıkça aykırıdır. Kamu kaynağı kullanılarak bir siyasi partiye bağışta bulunulması yasa dışı bir suçtur ve kanunun 116. maddesi gereği sorumlulara 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülür" ifadelerini kullandı.
Yılmazer, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in 1 milyon euro tutarındaki para transferi iddialarına da değinerek, "Bu paranın uçakla transfer edilerek genel merkezde bir parti sorumlusuna verildiği iddiası kayıt dışı bağış şüphesini güçlendiriyor. Bu gelişmeler Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki mutlak butlan dosyasını doğrudan etkileyecektir" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.
CHP'DE DEPREM ETKİSİ: PARA İLE DELEGE AVI
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ise CHP içindeki derin bölünmeye ve iddia edilen pazarlıklara dikkat çekti. Erandaç, "CHP'de şu an büyük bir deprem yaşanıyor. Özkan Yalım'ın Özgür Özel'in Mercedes aracının masraflarını karşıladığı, eşine ve kendisine değerli hediyeler verdiği iddiaları partiyi karıştırmış durumda. En çarpıcı iddia ise 1 milyon 200 bin liranın kongre sırasında delegelere dağıtılmasıdır" ifadelerini kullandı.
Erandaç, para transferlerinin detaylarına yönelik ise "Özkan Yalım'ın 200 bin lirayı Manisa'da bir duvarın üzerine bıraktığı, 1 milyon lirayı ise çanta ile kongre salonuna getirdiği yönündeki iddialar savcılık tarafından inceleniyor. Bu tablo, Özgür Özel'i istifaya kadar götürebilecek bir mekanizmayı tetikleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.
MUTLAK BUTLAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞ SİNYALİ
Hukuki sürecin sonucunda CHP'de liderlik değişiminin yaşanabileceğini belirten Bülent Erandaç, "İstinaf mahkemesi üç farklı karar verebilir. Eğer 'mutlak butlan' ve tedbir kararı çıkarsa, bu Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin göreve dönmesi demektir. Diğer bir ihtimal ise çağrı heyeti atanarak partinin olağanüstü kurultaya götürülmesidir" dedi.
Erandaç, partideki sessiz çoğunluğun da bu kararı beklediğini belirterek, "Gerçek Atatürkçü olan ve şu an sesi çıkmayan milletvekilleri ile il başkanları CHP'nin bu kirlilikten temizlenmesi için mahkemenin vereceği kararı adeta bir çıkış yolu olarak görüyor" şeklinde konuştu.
ANTALYA'DA YENİ İDDİALAR: ADAYLIK İÇİN 1 MİLYON DOLAR MI VERİLDİ?
Soruşturmanın kapsamının genişlediğini ifade eden Bülent Erandaç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek cephesindeki iddiaları şu sözlerle dile getirdi:
"Gökhan Böcek'in babasının adaylığı için kendisinden 1 milyon dolar istendiği yönündeki açıklamaları oldukça kritik. Muhittin Böcek'in adaylığının son dakikaya kadar bekletilmesi ve ardından yapılan bu para transferi iddiası Antalya'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir. Muhittin Böcek'in de yakında 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak açıklamalarda bulunma ihtimali masada duruyor."
ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA
Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2026 tarihinde bir televizyon kanalında yayımlanan programda Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözlerin incelendiği belirtildi.
Söz konusu ifadelerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır."