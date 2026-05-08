Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan Özgür Özel'i zora sokacak mektup!

Yalım, mektubunda özel hayatındaki skandallardan, CHP Genel Merkezi'ne yönelik ağır ithamlara ve Özgür Özel'in VIP aracına kadar pek çok konuda çarpıcı iddialarda bulundu.

Yolsuzluk ve rüşvet suçundan tutuklanan, gayri ahlaki ilişkileri ve bankamatikçi sevgilileriyle gündeme gelen Özkan Yalım, CHP'den ihracının ardından cezaevinden itiraf gibi mektup yazdı.

OTELDEKİ AHLAKSIZLIĞA SKANDAL SAVUNMA Eşiyle boşanma sürecinde olduğunu dile getiren eski Uşak Belediye Başkanı "Sağlıklı bir insan olarak benim kız arkadaşlarım oldu. Otel odasındaki kadın 21 yaşında değil, 25 yaşındadır. Kendisiyle iki defa ülke dışına gittik ve kendisine değer verdiğim bir kişiydi. Bu arada özellikle TV'lerdeki görüntülerde görünen sarışın kişiyle 7 yıl önce birlikteydim. Yani yedi yıl önce bitmiş bir ilişki, kişi bu arada evlenebilirdi. Gerçekten çok ayıp. Hani nerede kişisel verileri koruma kanunu?" dedi.

Yalım 6 sayfalık mektubunda CHP'ye Uşak'ta 4 katlı bir bina satın aldığını itiraf etti. Yalım şunları kaydetti: "CHP beni ihraç etti ama şunu bilmenizi isterim. Uşak, Türkiye'de 81 il içinde kiracı konumunda olmayan CHP örgütüne sahiptir. 10 yıl önce söz verdiğim gibi 4 katlı bina aldım, Uşak merkezde ve genel merkeze bağışladım. Vekil olduktan sonra bağış yaptım. Kendi ilçem olan Sivaslı'da arsa bağışladım ve partililerimizle en büyük ilçe binası yaptık. Diğer 4 ilçeye de bina aldık. Benim ve genel merkezin desteğiyle yani ilkler şehri olan Uşak'ta yine bir ilk olan CHP örgütünün tamamı kendi yerlerine sahip oldu. Hiç kiracı olmadı, böylelikle bunun yanında Uşak merkez ilçeye ve tüm ilçelere araç kazandırdım. Bunu da 5 yıl önce yaptım, bu bağışları."

170 BİN EURO'LUK İTİRAF

Özkan Yalım'ın mektubundaki en dikkat çeken husus ise Özgür Özel'in altına çekilen VIP araç oldu. Yalım, Özel'in aracına VIP dönüşümün belediyenin kasasından yapıldığını açıklayarak CHP Genel Merkezi'ni patlattı. Yalım konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Uşak Belediyesi ve Genel Merkez aynı anda araç almış. İçine TV ve dizayn yapılmak için İstanbul'a götürülüyor. Orada genel merkezin aldığı aracın içinin tamamı söküldüğünü görünce bizim aracın içinin birçoğu orijinal kalıyor. Bu sebepten aracın içi bize ait olanın içi orijinal koltuklarla kalmasını istemiştim. Şoförüm Murat nasıl olsa iç döşeme koltuklar üç yıl geçer geçmez yıpranacağı için, genel merkez aracından çıkan bütün koltuk, tavan ve yan kaplamaları ve orta masayı almış, Uşak Belediyesi deposuna getirip koymuş.

Yalım, CHP Genel Merkez şoförünün "Tüm malzemeleri koltukları, kaplamaları alıyorsunuz, o zaman bu aracın içini siz yaptırın" dediğini söyledi.

İki şoförün bu şekilde anlaştığını iddia etti.