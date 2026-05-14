Özkan Yalım'ın 5 saatlik ek ifadesi mahkemeye gönderildi
Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ek ifadeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne gönderdi.
Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ek ifadeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ilk ayağında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alınmıştı.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yalım, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Cezaevinde bulunduğu süre zarfında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek ifade veren Yalım'ın, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak yeni beyanlarda bulunmak istediği öğrenildi.
Ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Özkan Yalım, savcılık katında ek ifadesini verdi. İşlemlerin ardından Yalım, yeniden cezaevine gönderildi.