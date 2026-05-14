CANLI YAYIN

Özkan Yalım'ın 5 saatlik ek ifadesi mahkemeye gönderildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Özkan Yalım'ın 5 saatlik ek ifadesi mahkemeye gönderildi

Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ek ifadeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne gönderdi.

Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ek ifadeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ilk ayağında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alınmıştı.

Özkan Yalım’dan CHPye şantaj mektubu!Özkan Yalım’dan CHPye şantaj mektubu! ÖZKAN YALIM'DAN CHP'YE ŞANTAJ MEKTUBU!

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yalım, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Cezaevinde bulunduğu süre zarfında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek ifade veren Yalım'ın, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak yeni beyanlarda bulunmak istediği öğrenildi.

Uşak Belediyesi soruşturmasında telefonları kırın iddiasıUşak Belediyesi soruşturmasında telefonları kırın iddiası UŞAK BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA "TELEFONLARI KIRIN" İDDİASI

Ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Özkan Yalım, savcılık katında ek ifadesini verdi. İşlemlerin ardından Yalım, yeniden cezaevine gönderildi.

CHP’li Uşak Belediyesi’ne rüşvet operasyonuCHP’li Uşak Belediyesi’ne rüşvet operasyonu CHP'Lİ UŞAK BELEDİYESİ'NE RÜŞVET OPERASYONU

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın