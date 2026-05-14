Özkan Yalım'ın 5 saatlik ek ifadesinde Özgür Özel ile şok WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Mavi valiz' itirafı
Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şok yazışmalarına ahaber.com.tr ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, yararlandığı etkin pişmanlık kapsamında 12 Mayıs Salı günü 5 saatlik ek ifade verdi.
Özkan Yalım, CHP Genel Merkezi, partinin 38. Olağan Kurultayı, CHP lideri Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
CEP TELEFONU GETİRİLDİ
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel ile yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi. Yalım'ın Özgür Özel'e mavi valiz ile ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel ile yazışmalarını ikraren dosyaya sunduğu kaydedildi.
"NE KADAR VEREBİLİRSEN O KADAR AYARLA"
Özkan Yalın'ın ek ifadesinde şöyle konuştu:
"Ben 200.000 TL parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür ÖZEL benimle whatsapp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, "ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle" dedi. Ben de o zaman nakit 1 Milyon TL param hazır olduğu için 1 Milyon TL para ayarladım. CHP genel başkanı Özgür ÖZEL'in o zaman grup başkanı olarak Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim."