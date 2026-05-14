Özkan Yalım'ın 5 saatlik ek ifadesinde Özgür Özel ile şok WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Mavi valiz' itirafı

Özkan Yalım, sevgilisiyle kaldığı otel odasında gözaltına alınmıştı.

"NE KADAR VEREBİLİRSEN O KADAR AYARLA"

Özkan Yalın'ın ek ifadesinde şöyle konuştu:

"Ben 200.000 TL parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür ÖZEL benimle whatsapp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, "ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle" dedi. Ben de o zaman nakit 1 Milyon TL param hazır olduğu için 1 Milyon TL para ayarladım. CHP genel başkanı Özgür ÖZEL'in o zaman grup başkanı olarak Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim."