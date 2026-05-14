Özkan Yalım'ın 5 saatlik ek ifadesinde Özgür Özel ile şok WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Mavi valiz' itirafı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber
Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şok yazışmalarına ahaber.com.tr ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, yararlandığı etkin pişmanlık kapsamında 12 Mayıs Salı günü 5 saatlik ek ifade verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E POŞETLE PARA VE VIP ARAÇ KIYAĞI

Özkan Yalım, CHP Genel Merkezi, partinin 38. Olağan Kurultayı, CHP lideri Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

CEP TELEFONU GETİRİLDİ

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel ile yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi. Yalım'ın Özgür Özel'e mavi valiz ile ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel ile yazışmalarını ikraren dosyaya sunduğu kaydedildi.

"NE KADAR VEREBİLİRSEN O KADAR AYARLA"

Özkan Yalın'ın ek ifadesinde şöyle konuştu:

"Ben 200.000 TL parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür ÖZEL benimle whatsapp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, "ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle" dedi. Ben de o zaman nakit 1 Milyon TL param hazır olduğu için 1 Milyon TL para ayarladım. CHP genel başkanı Özgür ÖZEL'in o zaman grup başkanı olarak Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim."

"13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda "Ozgur Ozel Yeni Nosu Kendi Veya Danısmanı" olarak kayıtlı numara Özgür ÖZEL'in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak "özkan yarın sağlam bir paket olarak denizlide benim mavi valizimin içerisine koy" şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir. Ertesi gün olan 14 Ekim günü Ben Özgür ÖZEL ile whatsapp üzerinden irtibata geçtim, kendisine 1 Milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana Demirhan ile hallet dedi."

"1 MİLYON TL NAKİT PARAYI TESLİM ETTİM"

Akabinde Demirhan'la whatsapp üzerinden görüştük. Kendisine çanta içerisinde para vereceğimi, Özgür ÖZEL'in kendisine yönlendirdiğini, Denizli CHP il başkanlığının yaklaşık 200-250 metre ilerisinde yol kenarında bulunan aracın yanında olduğumu söyleyerek yerimi tarif ettim. Demirhan benim olduğum yere Özgür ÖZEL'e ait araçla geldi. Özgür ÖZEL'in aracını bazen Demirhan GÖZAÇAN kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 Milyon TL nakit parayı teslim ettim."

"Çanta içerisinde 1 Milyon TL olduğunu, çantayı Özgür ÖZEL'e teslim etmesini, Özgür ÖZEL'in bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim. Demirhan GÖZAÇAN çantayı alarak Özgür ÖZEL'in aracının içerisine koydu. Benim bahsetmiş olduğum konum o tarihte Denizli il başkanlığının bulunduğu konumdur. Sonrasında bu para verme konusunu Halil ARSLAN'ın da bilgisi vardır. Benim Halil ARSLAN'ın ve Demirhan GÖZAÇAN'ın baz kayıtları kontrol edildiğinde dediklerimin doğru olduğu ispatlanacaktır."

"TOPLAMDA 1.2 MİLYON TL"

"Demirhan GÖZAÇAN isimli şahıs Özgür ÖZEL'in çok yakınında tuttuğu, sağ kolu gibi gördüğü ve uzun süredir birlikte olduğu, güvendiği bir şahıstır. Ben toplamda 1.200.000 TL para nakit parayı Özgür ÖZEL'e verdiğime ilişkin detaylı şekilde ve samimi olarak beyanda bulundum. CHP yetkilileri tarafından bu gerçeği saklamak ve beni yalancı çıkarmak için söylemlerde bulunulduğunu da öğrendim. Benim o dönemde hazırda o kadar nakit param olduğu için bu miktarlarda para verdim. Samimi bir şekilde ikrarda bulunuyorum. Olay bu şekilde yaşanmıştır."

