CHP lideri Özgür Özel hakkında "vip liste" iddiası: Özkan Yalım’dan yeni itiraf ve yazışmalar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "etkin pişmanlık" talebiyle sunduğu ek beyanlar, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Yalım’ın telefon incelemesinde, Özgür Özel tarafından iletildiği öne sürülen 3 kişilik bir işe alım listesi ve para trafiğine dair yeni mesajlar gün yüzüne çıktı. 1 milyon TL'lik "mavi valiz" iddiasının ardından, Özel’in Grup Başkanvekilliği döneminde "torpil" ricasında bulunduğu ve Yalım’ın "Birinci sıradakini işe aldırdım" yanıtını verdiği iddia edilen yazışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dosyaya girdi. Soruşturmanın seyri, bu dijital kayıtlar ve Yalım’ın savcılıkla paylaştığı detaylı bilgiler ışığında derinleşiyor.
ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDAKİ İDDİALARA YENİ MESAJLAR EKLENDİ
15 Mayıs 2026 Cuma günü gündeme gelen iddialara göre, Özkan Yalım savcılıkla yeniden iletişime geçerek daha önce verdiği ifadeye ek bilgi sunmak istedi. Dosyada, para trafiği ve işe alım taleplerine ilişkin dijital kayıtların bulunduğu ifade edildi.
"MAVİ VALİZ" İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE
Özkan Yalım'ın önceki ek beyanında, telefonunda "Özgur Ozel Yeni Nosu Kendı Veya Danısmanı" şeklinde kayıtlı bir numaradan mesaj aldığını anlattığı aktarıldı.
Yalım'ın ifadesine göre mesajda, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy." denildiği öne sürüldü.
İddiaya göre Yalım, bu mesajın ardından Özel'in yönlendirmesiyle Demirhan Gözaçan'a 1 milyon TL teslim ettiğini savcılığa bildirdi.
ÜÇ KİŞİLİK İŞE ALIM LİSTESİ İDDİASI
Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen yeni mesajlarda ise, o dönem CHP Grup Başkanvekili olduğu belirtilen Özgür Özel adına kullanılan hattan Özkan Yalım'a üç kişinin isim ve telefon bilgilerinin gönderildiği iddia edildi.
15 Mart 2021 tarihli olduğu belirtilen yazışmada, Yalım'ın "Selam ilgileniyorum kardeşim." şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.
Bir gün sonra gerçekleştiği belirtilen ikinci yazışmada ise Yalım'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
"Başkanım... Birinci sıradaki işe alınacak olan kişi işe aldırdım onu, perşembe günü işbaşı yapacak... Kendisini bir arattır tebrik edersen veya neyse işte ararsan bilgi vereyim diye aradım seni, teşekkürler görüşürüz."
İddiaya göre bu mesajın ardından karşı taraftan "Eyvallah" yanıtı geldi.