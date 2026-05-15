CHP lideri Özgür Özel hakkında "vip liste" iddiası: Özkan Yalım’dan yeni itiraf ve yazışmalar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "etkin pişmanlık" talebiyle sunduğu ek beyanlar, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Yalım’ın telefon incelemesinde, Özgür Özel tarafından iletildiği öne sürülen 3 kişilik bir işe alım listesi ve para trafiğine dair yeni mesajlar gün yüzüne çıktı. 1 milyon TL'lik "mavi valiz" iddiasının ardından, Özel’in Grup Başkanvekilliği döneminde "torpil" ricasında bulunduğu ve Yalım’ın "Birinci sıradakini işe aldırdım" yanıtını verdiği iddia edilen yazışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dosyaya girdi. Soruşturmanın seyri, bu dijital kayıtlar ve Yalım’ın savcılıkla paylaştığı detaylı bilgiler ışığında derinleşiyor.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu ikinci ek beyanda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait olduğu öne sürülen telefon hattından gönderilen işe alım listesi ve para trafiğine ilişkin yeni mesajların yer aldığı iddia edildi.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDAKİ İDDİALARA YENİ MESAJLAR EKLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ortaya atılan "VIP liste" iddiasına ilişkin yeni detayların soruşturma dosyasına girdiği öne sürüldü. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu ikinci ek beyanda, Özel'e ait olduğu iddia edilen telefon hattından gönderilen mesajlaşmaların yer aldığı belirtildi.

15 Mayıs 2026 Cuma günü gündeme gelen iddialara göre, Özkan Yalım savcılıkla yeniden iletişime geçerek daha önce verdiği ifadeye ek bilgi sunmak istedi. Dosyada, para trafiği ve işe alım taleplerine ilişkin dijital kayıtların bulunduğu ifade edildi.

"MAVİ VALİZ" İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Özkan Yalım'ın önceki ek beyanında, telefonunda "Özgur Ozel Yeni Nosu Kendı Veya Danısmanı" şeklinde kayıtlı bir numaradan mesaj aldığını anlattığı aktarıldı.

Yalım'ın ifadesine göre mesajda, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy." denildiği öne sürüldü.

İddiaya göre Yalım, bu mesajın ardından Özel'in yönlendirmesiyle Demirhan Gözaçan'a 1 milyon TL teslim ettiğini savcılığa bildirdi.

ÜÇ KİŞİLİK İŞE ALIM LİSTESİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen yeni mesajlarda ise, o dönem CHP Grup Başkanvekili olduğu belirtilen Özgür Özel adına kullanılan hattan Özkan Yalım'a üç kişinin isim ve telefon bilgilerinin gönderildiği iddia edildi.

15 Mart 2021 tarihli olduğu belirtilen yazışmada, Yalım'ın "Selam ilgileniyorum kardeşim." şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.

Bir gün sonra gerçekleştiği belirtilen ikinci yazışmada ise Yalım'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Başkanım... Birinci sıradaki işe alınacak olan kişi işe aldırdım onu, perşembe günü işbaşı yapacak... Kendisini bir arattır tebrik edersen veya neyse işte ararsan bilgi vereyim diye aradım seni, teşekkürler görüşürüz."

İddiaya göre bu mesajın ardından karşı taraftan "Eyvallah" yanıtı geldi.

SORUŞTURMA DOSYASINDA DİJİTAL KAYIT İNCELEMESİ SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dosyaya sunulan dijital kayıtlar ve etkin pişmanlık kapsamındaki ek beyanlar doğrultusunda incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın seyriyle ilgili resmi makamlardan yeni açıklama yapılması halinde dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

YILMAZ ÖZDİL'DEN CHP'YE ŞOK SALVOLAR

YILMAZ ÖZDİL'DEN CHP'YE ŞOK SALVOLAR: "KURUCU AYARLARDAN MAVİ VALİZE DÜŞTÜLER!"

Bir dönem CHP'ye en yakın isimlerden biri olan gazeteci Yılmaz Özdil, ana muhalefet partisinin içinde bulunduğu içler acısı durumu zehir zemberek sözlerle özetledi. Partinin kurucu değerlerinden kopuşunu "Uşak" simgesi üzerinden anlatan Özdil, bugün gelinen noktada CHP'nin lüks, şaibe ve birbirini ihbar etme batağına saplandığını gözler önüne serdi.

KURUCU AYARLAR UNUTULDU

Cumhuriyet'in kuruluş ruhuna atıfta bulunan Yılmaz Özdil, "Uşak'taki o fotoğraf, hem Cumhuriyet'in hem de o Cumhuriyet'i kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu ayarlarıdır" ifadelerini kullandı. Geçmişin vakarının yerini bugün skandalların aldığını vurgulayan Özdil, "Peki şimdi bakınca hangi fotoğrafı görüyoruz Uşak'ta? Belinde havlusuyla otel odasındaki fotoğrafı görüyoruz" sözleriyle partideki yozlaşmaya dikkat çekti.

YOKSULLUK EDEBİYATI VE LÜKS TUTKUSU

Parti yönetiminin halka yoksulluk anlatırken kendisinin lüks içinde yüzdüğünü belirten Özdil, "CHP Genel Başkanı'nın evinin bahçe duvarına bırakıldığı söylenen o poşeti görüyoruz. Millete yoksulluk edebiyatı yapılırken 170 bin Euro'ya dizayn edilen VIP makam aracını görüyoruz. Kol saatini, çantaları görüyoruz" şeklinde konuştu. Özdil, halkın sorunlarından kopan CHP'nin lüks tüketim ve karanlık poşet iddialarıyla anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"MAVİ VALİZ" VE İHANET SARMALI

Yargıya yansıyan kirli ilişkileri ve gizemli paketleri eleştiren Özdil, "Dün WhatsApp yazışmaları çıktı işte, mahkemelik olaylarmış gene falan... Benim mavi valizin içinde sağlam bir paket olarak koy falan diyor. Mavi valiz falan görüyoruz artık Uşak'a bakınca" sözleriyle aktardı. CHP içindeki siyasi kavganın boyutuna da değinen Özdil, "Bakıyoruz bugünkü CHP'ye, takır takır birbirlerini ihbar ediyorlar. Birbirlerini satıyorlar. Birbirlerine hakaret üstüne hakaret yağdırıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'li kalem Yılmaz Özdil, ana muhalefetin içine düştüğü durumu işte bu sözlerle gözler önüne serdi.

ÖZEL'İN TORPİL LİSTESİ DEŞİFRE OLDU

Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında sunduğu WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Mesajlarda, CHP lideri Özel'in, Yalım'a 3 kişilik "torpil" listesi ilettiği ortaya çıktı.

YALIM RÜŞVET PAZARLIĞINI ANLATMIŞTI
Ek ifade veren Yalım kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle Whatsapp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, 'Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle' dedi. Ben de o zaman nakit 1 milyon lira param hazır olduğu için 1 milyon lira para ayarladım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o zaman grup başkanı olarak Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim.

'BENİM MAVİ VALİZİMİN İÇERİSİNE KOY'
13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda 'Özgür Özel Yeni Nosu Kendi veya Danışmanı' olarak kayıtlı numara Özgür Özel'in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir." 14 Ekim günü Özgür Özel ile WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğini anlatan Yalım, şöyle devam etti: "Kendisine 1 milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana 'Demirhan ile hallet' dedi.

'1 MİLYON LİRAYI TESLİM ETTİM'
Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Kendisine çanta içerisinde para vereceğimi, Özgür Özel'in kendisine yönlendirdiğini, Denizli CHP il başkanlığının yaklaşık 200-250 metre ilerisinde yol kenarında bulunan aracın yanında olduğumu söyleyerek yerimi tarif ettim. Demirhan benim olduğum yere Özgür Özel'e ait araçla geldi. Özgür Özel'in aracını bazen Demirhan Gözaçan kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon lira nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 milyon TL olduğunu, çantayı Özgür Özel'e teslim etmesini, Özgür Özel'in bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim. Demirhan Gözaçan çantayı alarak Özgür Özel'in aracının içerisinde koydu. Benim bahsetmiş olduğum konum o tarihte Denizli il başkanlığının bulunduğu konumdur."

İŞTE O İTİRAFIN YAZIŞMALARI
Özkan Yalım'ın bahsettiği "Paraları benim mavi valizime koy" talimatının kaydı da ortaya çıktı. Yalım, Özel ile yazışmalarını dosyaya sundu.
ÖZKAN YALIM: Başkanım buyrun.
ÖZGÜR ÖZEL: Özkan yarın sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım.
ÖZGÜR ÖZEL: Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver.
ÖZKAN YALIM: Tamam.

YALIM ÖZEL HAKKINDA İFADE VERMEK İSTEDİ

