Yargıya yansıyan kirli ilişkileri ve gizemli paketleri eleştiren Özdil, "Dün WhatsApp yazışmaları çıktı işte, mahkemelik olaylarmış gene falan... Benim mavi valizin içinde sağlam bir paket olarak koy falan diyor. Mavi valiz falan görüyoruz artık Uşak'a bakınca" sözleriyle aktardı. CHP içindeki siyasi kavganın boyutuna da değinen Özdil, "Bakıyoruz bugünkü CHP'ye, takır takır birbirlerini ihbar ediyorlar. Birbirlerini satıyorlar. Birbirlerine hakaret üstüne hakaret yağdırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in kuruluş ruhuna atıfta bulunan Yılmaz Özdil, "Uşak'taki o fotoğraf, hem Cumhuriyet'in hem de o Cumhuriyet'i kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu ayarlarıdır" ifadelerini kullandı. Geçmişin vakarının yerini bugün skandalların aldığını vurgulayan Özdil, "Peki şimdi bakınca hangi fotoğrafı görüyoruz Uşak'ta? Belinde havlusuyla otel odasındaki fotoğrafı görüyoruz" sözleriyle partideki yozlaşmaya dikkat çekti.

ÖZEL'İN TORPİL LİSTESİ DEŞİFRE OLDU

Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında sunduğu WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Mesajlarda, CHP lideri Özel'in, Yalım'a 3 kişilik "torpil" listesi ilettiği ortaya çıktı.

YALIM RÜŞVET PAZARLIĞINI ANLATMIŞTI

Ek ifade veren Yalım kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle Whatsapp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, 'Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle' dedi. Ben de o zaman nakit 1 milyon lira param hazır olduğu için 1 milyon lira para ayarladım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o zaman grup başkanı olarak Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim.

'BENİM MAVİ VALİZİMİN İÇERİSİNE KOY'

13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda 'Özgür Özel Yeni Nosu Kendi veya Danışmanı' olarak kayıtlı numara Özgür Özel'in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir." 14 Ekim günü Özgür Özel ile WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğini anlatan Yalım, şöyle devam etti: "Kendisine 1 milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana 'Demirhan ile hallet' dedi.

'1 MİLYON LİRAYI TESLİM ETTİM'

Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Kendisine çanta içerisinde para vereceğimi, Özgür Özel'in kendisine yönlendirdiğini, Denizli CHP il başkanlığının yaklaşık 200-250 metre ilerisinde yol kenarında bulunan aracın yanında olduğumu söyleyerek yerimi tarif ettim. Demirhan benim olduğum yere Özgür Özel'e ait araçla geldi. Özgür Özel'in aracını bazen Demirhan Gözaçan kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon lira nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 milyon TL olduğunu, çantayı Özgür Özel'e teslim etmesini, Özgür Özel'in bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim. Demirhan Gözaçan çantayı alarak Özgür Özel'in aracının içerisinde koydu. Benim bahsetmiş olduğum konum o tarihte Denizli il başkanlığının bulunduğu konumdur."