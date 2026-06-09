Buca'da 3 yıllık rüşvet ağı deşifre oldu! Belediye personeline maaş gibi ödeme

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında aralarında mevcut ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheli tutuklandı. Buca'da kurulan rüşvet çarkına ilişkin akılalmaz detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Belediye çalışanlarının, bir inşaat firması sahibini adeta haraca bağladığı ve 3 yıl boyunca düzenli olarak maaş gibi rüşvet aldığı belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı. Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni detaylar da ortaya çıktı.

3 YIL BOYUNCA PARA AKIŞI

Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında yapılan dijital materyal incelemelerinde Örgün İnşaat sahibi Hakan Ördek'in telefonunda 'Faruk Belediye' olarak kayıtlı olan Buca Belediyesi'nde büro işçisi olarak çalışan ve tutuklanan Faruk Korkmaz'ın 2023'ten 27 Mayıs 2026 tarihine kadar çeşitli tarihlerde Ördek'ten para istediği ve aldığı ortaya çıktı.

Söz konusu konuşmalar ve dekontlar WhatsApp konuşmalarında tespit edilirken, Ördek'in belediyeye vermiş olduğu dilekçeleri rüşvet karşılığında Faruk Korkmaz aracılığıyla takip ettirip hızlandırmasını istediği belirlendi.